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Na Ukrajine protestujú proti odvolaniu ministra obrany Fedorova
Ukrajinské médiá informovali o prebiehajúcich demonštráciách na podporu Fedorova aj v ďalších mestách vrátane Ľvova, Odesy a Dneprotrovska.
Autor TASR
Kyjev 16. júla (TASR) - V niekoľkých mestách na Ukrajine vo štvrtok dopoludnia vypukli tzv. kartónové protesty proti odvolaniu ministra obrany Mychajla Fedorova, informovali tamojšie médiá a agentúra AFP. Podľa jej spravodajcov sa viac než 1000 ľudí zhromaždilo na jednom z námestí v Kyjeve, píše TASR.
Fedorov v stredu na Telegrame oznámil, že končí na poste ministra obrany. Za uplynulých iba šesť mesiacov vo funkcii si vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily. Jeho odvolanie je súčasťou personálnych zmien vo vláde avizovaných prezidentom Volodymyrom Zelenským. Demisiu podala aj premiérka Julija Svyrydenková.
Protestujúci rozhodnutie o Fedorovovi vnímali ako súčasť vnútorných sporov v ukrajinskej armáde medzi ním a hlavným veliteľom ozbrojených síl Oleksandrom Syrským. V Kyjeve mávali vlajkami Ukrajiny a Európskej únie, skandovali heslá ako „hanba“ a vyzývali na vrátanie Fedorova späť do funkcie.
„Podľa mňa je jeho odvolanie fackou pre všetkých Ukrajincov,“ poznamenala pre AFP jedna z protestujúcich. Dúfa, že Zelenskyj svoje rozhodnutie po štvrtkových protestoch prehodnotí. Prezident sa podľa jej slov „bojí schopných ľudí“.
Ukrajinské médiá informovali o prebiehajúcich demonštráciách na podporu Fedorova aj v ďalších mestách vrátane Ľvova, Odesy a Dneprotrovska.
Na protest proti odvolaniu Fedorova sa vzdal funkcie aj zástupca veliteľa ukrajinských vzdušných síl Pavlo Elizarov. Vo vyhlásení k odstúpeniu napísal, že v roku 2022 vstúpil do armády, „aby som zvíťazil, a nie aby som len predstieral, že niečo robím“.
Kyjevský spravodajca denníka Financial Times Christopher Miller medzičasom uviedol, že podľa poslancov Zelenského strany Sluha národa nie je v parlamente dosť hlasov na vymenovanie šéfa rezortu vnútra Ihora Klymenka za nového ministra obrany. O tom, že Zelenskyj navrhne Klymenka na post po Fedorovovi, hovorili viacerí ukrajinskí poslanci ešte v stredu.
Rekonštrukcia ukrajinskej vlády sa uskutočňuje v čase, keď má Ukrajina najlepšiu bojovú pozíciu od konca roka 2022, napísala agentúra Reuters. Kyjev podľa nej raketovými a dronovými útokmi oslabuje ruský ropný sektor a logistiku, zároveň však na východe Ukrajiny stále čelí neúprosnému postupu ruských síl a trpí nedostatkom pozemných jednotiek aj protivzdušnej obrany. Moskva medzitým zintenzívňuje vlastné údery balistickými raketami.
Fedorov v stredu na Telegrame oznámil, že končí na poste ministra obrany. Za uplynulých iba šesť mesiacov vo funkcii si vybudoval povesť človeka, ktorý sa snažil zreformovať ukrajinské ozbrojené sily. Jeho odvolanie je súčasťou personálnych zmien vo vláde avizovaných prezidentom Volodymyrom Zelenským. Demisiu podala aj premiérka Julija Svyrydenková.
Protestujúci rozhodnutie o Fedorovovi vnímali ako súčasť vnútorných sporov v ukrajinskej armáde medzi ním a hlavným veliteľom ozbrojených síl Oleksandrom Syrským. V Kyjeve mávali vlajkami Ukrajiny a Európskej únie, skandovali heslá ako „hanba“ a vyzývali na vrátanie Fedorova späť do funkcie.
„Podľa mňa je jeho odvolanie fackou pre všetkých Ukrajincov,“ poznamenala pre AFP jedna z protestujúcich. Dúfa, že Zelenskyj svoje rozhodnutie po štvrtkových protestoch prehodnotí. Prezident sa podľa jej slov „bojí schopných ľudí“.
Ukrajinské médiá informovali o prebiehajúcich demonštráciách na podporu Fedorova aj v ďalších mestách vrátane Ľvova, Odesy a Dneprotrovska.
Na protest proti odvolaniu Fedorova sa vzdal funkcie aj zástupca veliteľa ukrajinských vzdušných síl Pavlo Elizarov. Vo vyhlásení k odstúpeniu napísal, že v roku 2022 vstúpil do armády, „aby som zvíťazil, a nie aby som len predstieral, že niečo robím“.
Kyjevský spravodajca denníka Financial Times Christopher Miller medzičasom uviedol, že podľa poslancov Zelenského strany Sluha národa nie je v parlamente dosť hlasov na vymenovanie šéfa rezortu vnútra Ihora Klymenka za nového ministra obrany. O tom, že Zelenskyj navrhne Klymenka na post po Fedorovovi, hovorili viacerí ukrajinskí poslanci ešte v stredu.
Rekonštrukcia ukrajinskej vlády sa uskutočňuje v čase, keď má Ukrajina najlepšiu bojovú pozíciu od konca roka 2022, napísala agentúra Reuters. Kyjev podľa nej raketovými a dronovými útokmi oslabuje ruský ropný sektor a logistiku, zároveň však na východe Ukrajiny stále čelí neúprosnému postupu ruských síl a trpí nedostatkom pozemných jednotiek aj protivzdušnej obrany. Moskva medzitým zintenzívňuje vlastné údery balistickými raketami.