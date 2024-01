Na Ukrajine rokujú o zmene zákona o likvidácii spermií padlých vojakov

Kyjev 29. januára (TASR) - Ukrajinskí poslanci predložili v pondelok v parlamente návrh zákona, ktorý chce zvrátiť avizovaný zákaz používania spermií či vajíčok padlých vojakov a vojačiek pre umelé oplodnenie. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Nový kontroverzný zákon vstúpi do platnosti v marci. Podľa jeho súčasného znenia sa po smrti vojakov či vojačiek zničia ich predtým uskladnené spermie či vajíčka. Na Ukrajine to vyvolalo emotívnu diskusiu, pričom krajina takmer dva roky čelí ruskej invázii, čo znamená aj veľké ľudské straty.



Podpredsedníčka parlamentu Olena Kondraťuková informovala, že poslanci predkladajú v pondelok pozmeňujúci návrh, ktorým by sa zrušila posmrtná likvidácia uskladneného biologického materiálu vojakov. "Vlna verejného rozhorčenia, dúfajme, presvedčí poslancov, aby zaň hlasovali," povedala.



Vlani schválený zákon ukrajinským vojakom a vojačkám umožňuje bezplatne zmraziť svoje spermie či vajíčka, aby sa mohli použiť, ak by boli zranení v boji. V prípade ich úmrtia sa však tento biomateriál má zničiť.



Ukrajinské ministerstvo zdravotníctva už skôr vyhlásilo, že reprodukčné kliniky "zmrazený biomateriál padlých vojakov" likvidovať nebudú. Sporné nariadenie bude podľa ministerstva čoskoro v spolupráci s poslancami zrušené.



Kondraťuková, členka opozičnej strany Vlasť (Baťkivščyna) navrhuje, aby nové znenie zákona umožnilo použitie spermií a vajíčok nielen vdovám a vdovcom, ale aj ich nezosobášeným partnerom či dokonca rodičom padlých vojakov.



AFP pripomína, že na rozdiel od mnohých iných európskych krajín je na Ukrajine legálne surogátne (náhradné) materstvo. V tomto prípade plod donosí a dieťa porodí tzv. náhradná matka. Pred súčasnou vojnou bola preto vyhľadávanou destináciou pre mnohé páry zo zahraničia.



Od začiatku ruskej invázie 24. februára 2022 počet obyvateľov Ukrajiny výrazne znížili vojenské straty a emigrácia. Podľa AFP v zahraničí žije až 7,5 milióna Ukrajincov.