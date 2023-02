Na Ukrajine sa pred začiatkom summitu s EÚ rozozvučali sirény

Kyjev 3. februára (TASR) - V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, ako aj v ďalších častiach krajiny, sa v piatok ráno rozozvučali sirény varujúce pred vzdušnými útokmi. Stalo sa tak pred začiatkom summitu EÚ-Ukrajina. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



V piatok pricestoval do Kyjeva aj šéf Európskej rady Charles Michel, ktorý prisľúbil podporu snahám Ukrajiny o vstup do EÚ. "V našom odhodlaní nepoľavíme. Budeme vás podporovať na každom kroku vašej cesty do EÚ," napísal Michel na sociálnej sieti Twitter.



Už vo štvrtok dorazila do Kyjeva predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula Von der Leyenová v sprievode 15 eurokomisárov a tiež šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Naposledy sa takýto summit konal v Kyjeve v októbri 2021, teda niekoľko mesiacov pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu, pripomína agentúra AP.



Šéfka EK po rokovaniach s ukrajinskou vládou ohlásila nový balík pomoci na rok 2023 v hodnote 450 miliónov eur. Podľa predstaviteľov EÚ dosiahla pomoc Únie pre Ukrajinu od začiatku ruskej agresie takmer 50 miliárd eur.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po štvrtkovom stretnutí s von der Leyenovou vyhlásil, že Ukrajina si zaslúži začatie prístupových rokovaní s EÚ ešte v priebehu tohto roka.



"EÚ bude podporovať Ukrajinu a ukrajinský ľud proti prebiehajúcej ruskej útočnej vojne tak dlho, ako to bude potrebné," píše sa v spoločnom vyhlásení predstaviteľov EÚ, do ktorého mala možnosť vopred nahliadnuť agentúra Reuters.



Ako priblížila vo štvrtok von der Leyenová, EK je ochotná umožniť Ukrajine pridať sa do "kľúčových európskych programov", ktoré jej prinesú podobné výhody ako členstvo v eurobloku. Tieto programy majú byť aj témou piatkového summitu, na ktorom sa bude diskutovať aj o korupcii, ktorá je hlavnou prekážkou členstva Ukrajiny v EÚ.



Ďalšími témami summitu budú napríklad poskytnutie ďalších zbraní a finančnej pomoci Ukrajine, zlepšenie prístupu ukrajinských produktov na trh EÚ, pomoc Kyjevu s opravou energetickej infraštruktúry či uvalenie nových sankcií na Rusko.