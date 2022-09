Na Ukrajine sa začal nový školský rok

Kyjev 1. septembra (TASR) - Na Ukrajine, kde ruské sily pre vyše pol rokom rozpútali rozsiahlu vojenskú ofenzívu, sa vo štvrtok začal nový školský rok. Ako píše agentúra AFP, prezenčná výučba sa však bude konať len v tých zariadeniach, ktoré disponujú bunkrami poskytujúcimi ochranu pred ostreľovaním. Vo zvyšných školách bude prebiehať online vyučovanie.



Nezisková organizácia Centre for Information Resilience (CIR) so sídlom v Británii vo svojej správe uvádza, že ruské ostreľovanie poškodilo desiatky vzdelávacích zariadení v druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov, ležiacom na severovýchode Ukrajiny len 50 kilometrov od hraníc s Ruskom.



Od začiatku invázie tam bolo "čiastočne alebo kompletne zničených" 41 vzdelávacích inštitúcií. Podľa CIR pritom išlo skôr o cielené, a nie náhodné nerozlišujúce útoky mieriace na civilnú infraštruktúru. "Tisíce študentov v Charkove sú v súčasnosti zbavené bezpečného prístupu k vzdelávaniu, technickému a špecializovanému vybaveniu a odborného výcviku," uviedla organizácia.



Ako povedal v auguste starosta Charkova Ihor Terechov, výuka na všetkých tamojších školách bude pre neprestávajúce ostreľovanie prebiehať dištančne.



Medzi zariadeniami, na ktoré Rusi útočili, boli napríklad "internátna škola pre zrakovo postihnutých študentov, 218-ročná univerzitná knižnica, univerzitný tréningový bazén využívaný olympijskými športovcami a takmer 100-ročná odborná škola".



Ostreľovanie "zablokovalo bezpečný prístup k špecializovanému vybaveniu pre deti so zdravotným postihnutím, ohrozilo knihy, ktoré prežili druhú svetovú vojnu" a prerušilo vyučovanie na vysokých školách, uvádza CIR.



Charkov, kde pred vojnou žilo okolo 1,4 milióna ľudí, čelí od vypuknutia vojny ťažkému bombardovaniu a o život tam prišli stovky ľudí. Mestu sa však podarilo odraziť pokusy ruských síl o jeho ovládnutie.



V dôsledku bombardovania a ostreľovania ruskými silami bolo na Ukrajine podľa tamojších úradov poškodených 2199 vzdelávacích inštitúcií, pričom 225 z nich je úplne zničených.