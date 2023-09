Na Ukrajine sa začal nový školský rok, školy čelia bombovým hrozbám

Kyjev 1. septembra (TASR) - Školy v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev čelia bombovým hrozbám. Predmetné vyhrážky dostala kyjevská polícia v piatok, keď sa na Ukrajine začal nový školský rok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Dostali sme správy o výbušninách v kyjevských školách," uviedla hovorkyňa kyjevskej polície. Dodala, že polícia teraz kontroluje všetky vzdelávacie inštitúcie v Kyjeve. Polícia taktiež oznámila, že o prípadnej evakuácii zariadení rozhodne v spolu s konkrétnymi školami. Kyjevčanov zároveň vyzvala, aby zachovali pokoj.



Na Ukrajine sa v piatok začal nový školský rok pre takmer štyri milióny študentov, ktorí sa tam vrátili či už fyzicky do tried alebo k virtuálnej výučbe, informovalo ukrajinské ministerstvo školstva. AFP pripomína, že pri dronových či raketových útokov, akým sú na Ukrajine pravidelne vystavené mestá i obce, boli už poškodené alebo aj zničené tisícky ukrajinských škôl.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na sociálnych sieťach uviedol, že Ukrajine sa podarilo "uchovať pre deti možnosť navštevovať školy" a ukrajinských učiteľov nazval skutočnými hrdinami. Dodal, že na Ukrajine chodí do škôl vyše 3,6 milióna detí vrátane takmer 900.000 žiakov, ktorí študujú diaľkovo.



Starosta mesta Ľvov na západe Ukrajiny Andrij Sadovyj informoval, že žiaci sa na školách budú učiť aj obsluhovať bezpilotné lietadlá. "Toto je naša nová realita," uviedol v sprievodnom príspevku na sociálnych sieťach.