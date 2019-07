Na Ukrajine sa začalo hlasovanie v predčasných parlamentných voľbách

Hlasovacie právo má približne 30 miliónov obyvateľov krajiny. Volebné miestnosti sa na Ukrajine otvoria o 08.00 h a zostanú otvorené do 20.00 h miestneho času (07.00 - 19.00 h SELČ).

Kyjev 21. júla (TASR) - Na Ukrajine sa začali v nedeľu ráno predčasné parlamentné voľby, v ktorých obyvatelia rozhodujú o novom zložení Najvyššej rady.



Termín volieb stanovil prezident Volodymyr Zelenskyj po svojej inaugurácii 20. mája tohto roku. Pôvodne sa voľby mali konať v októbri.



Hlasovacie právo má približne 30 miliónov obyvateľov krajiny. Volebné miestnosti sa na Ukrajine otvoria o 08.00 h a zostanú otvorené do 20.00 h miestneho času (07.00 - 19.00 h SELČ).



Podľa informácií webovej stránky ukrajinskej televíznej stanice 24tv.ua zo 16. júla sa má na základe predvolebných odhadov dostať do 450-člennej Rady celkove päť strán, ktoré v prieskume prekonali päťpercentný prah zvoliteľnosti.



Za Zelenského stranu Sluha národa by malo hlasovať 52,3 percenta opýtaných, zatiaľ čo za Opozičnú platformu - Za život 10,3 percenta, za Európsku solidaritu exprezidenta Petra Porošenka 7,9 percenta, za Vlasť expremiérky Julije Tymošenkovej 5,8 percenta a za stranu Sila a česť 5,1 percenta respondentov. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý v dňoch 3. - 13. júla vykonal Kyjevský medzinárodný inštitút sociológie (KIIS).



Okrem Ukrajiny sa bude o zložení Najvyššej rady rozhodovať aj v zahraničí - podľa informácií ukrajinskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) je v cudzine možné voliť v 102 volebných miestnostiach.



Oficiálne výsledky parlamentných volieb ÚVK vyhlási najneskôr dva týždne po voľbách.