Na Ukrajine sa začalo trestné stíhanie v prípade dezercie vojakov

Kyjev 2. januára (TASR) - Ukrajina začala trestné stíhanie v prípade dezercie a "zneužitia právomocí" v armádnej jednotke, z ktorej údajne utieklo viac ako 1700 vojakov ešte pred zapojením sa do bojov. Jednotka zvaná Kyjevská Anna vznikla minulý rok a jej výcvik prebiehal aj vo Francúzsku. TASR píše podľa správ agentúry AFP a denníka The Daily Telegraph.



"Vyšetrovanie prebieha. Je predčasné hovoriť o akýchkoľvek predbežných záveroch," povedala hovorkyňa ukrajinského vyšetrovacieho úradu.



V decembri informoval ukrajinský novinár Jurij Butusov o zmiznutí najmenej 50 príslušníkov 155. mechanizovanej brigády počas vojenského cvičenia vo Francúzsku. Ďalších asi 1700 sa podľa neho bez dovolenia vytratilo, keď sa mala jednotka zapojiť do bojov. Jeden z ukrajinských zákonodarcov uviedol, že jednotka zlyhala aj pre zlý manažment.



Brigáda posledných deväť mesiacov cvičila na západe Ukrajiny, v Poľsku a vo Francúzsku. Bola súčasťou plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vytvoriť 14 nových armádnych jednotiek vybavených a trénovaných západnými krajinami. Mala mať približne 5000 vojakov a najlepšiu dostupnú techniku vrátane tankov Leopard 2, informuje The Daily Telegraph.



Vojakov, ktorí nedezertovali, rozdelili medzi iné jednotky. Podľa AFP ukrajinská armáda v bojoch proti Rusku bude v roku 2025 vystavená veľkej neistote pre nedostatok vojakov či ich vyčerpanosť.