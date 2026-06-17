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Na Ukrajine sa zrútil bombardér Suchoj Su-24, potvrdené sú dve obete

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Na archívnej snímke ruské podzvukové bojové lietadlo Suchoj. Foto: TASR/AP

Pri nehode zomrel pilot aj navigátor.

Autor TASR
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Kyjev 17. júna (TASR) - V Chmeľnyckej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj Su-24, informovali v utorok vojenskí predstavitelia. Pri nehode zomrel pilot aj navigátor, píše TASR podľa agentúry DPA a webu The Kyiv Independent.

Ukrajinské vzdušné sily potvrdili, že k incidentu došlo v utorok večer. Žiadne civilné obete hlásené neboli.

„Príčina a okolnosti tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla armáda. V súčasnosti sa na mieste nachádzajú bezpečnostné zložky aj záchranári.

Chmeľnycká oblasť leží približne 160 kilometrov severne od hranice s Moldavskom. The Kyiv Independent zdôrazňuje, že v tomto regióne sa nachádza vojenská letecká základňa Starokonstantinov, kde je sídli siedma brigáda taktického letectva, ku ktorej patrili obe obete utorkovej nehody.
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