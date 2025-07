Na Ukrajine schválili obmedzenie nezávislosti protikorupčných úradov

Kyjev 22. júla (TASR) - Poslanci jednokomorového ukrajinského parlamentu schválili v utorok zákon, ktorý výrazne obmedzuje nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov v krajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Napriek rozsiahlej kritike zo strany mimovládnych organizácií i ľudskoprávnych skupín schválila ukrajinská Najvyššia rada (Verchovna rada) pomerom hlasov 263 ku 13, že dva protikorupčné orgány budú podliehať priamo generálnemu prokurátorovi, ktorého vymenúva prezident. Ide o Národný protikorupčný úrad (NABU), ktorý odhaľuje a vyšetruje prípady možnej korupcie medzi štátnymi inštitúciami, a Špecializovanú protikorupčnú prokuratúru (SAP), ktorá na základe jeho zistení následne stíha podozrivých.



Ukrajinská mimovládna organizácia Centrum pre boj proti korupcii tvrdí, že nový zákon tieto protikorupčné orgány v podstate znehodnotil, keďže generálny prokurátor dosadený prezidentom Volodomyrom Zelenským bude podľa jej slov „zastavovať vyšetrovanie v prípadoch všetkých prezidentových priateľov“.



Európska únia taktiež pred časom uviedla, že ju znepokojujú kroky Kyjeva vedúce k obmedzeniu protikorupčných inštitúcií. Zdôraznila, že Ukrajine „poskytuje významnú finančnú pomoc“ pod podmienkou pokroku v oblastiach transparentnosti, reforme súdnictva i demokratickej správe vecí verejných. Práve vykorenenie korupcie je jednou z hlavných požiadaviek pre vstup do Únie, pričom ukrajinské protikorupčné úrady v ostatných mesiacoch obvinili z korupcie viacerých vysokopostavených činiteľov.



K schváleniu legislatívy došlo deň po tom, ako Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zadržala dvoch predstaviteľov NABU podozrivých zo špionáže i väzieb na Rusko a vykonala desiatky prehliadok týkajúcich sa ďalších zamestnancov NABU. Obdobné prehliadky prebehli údajne aj v úradoch SAP.



Obe protikorupčné agentúry zásahy kritizovali s tým, že zašli priďaleko a ohrozili ich fungovanie. Ukrajinská pobočka organizácie Transparency International označila razie za „pokus úradov o podkopanie nezávislosti ukrajinských protikorupčných inštitúcií“.



Predmetný návrh zákona, ktorý by agentúry podriadil priamo generálnemu prokurátorovi, v súčasnosti Ruslanovi Kravčenkovi, vstúpi do platnosti až po podpise Volodymyrom Zelenským. Šéf NABU Semen Kryvonos prezidenta vyzval, aby to nespravil, pričom legislatívu taktiež označil za pokus o zničenie protikorupčných úradov na Ukrajine. K jej utorňajšiemu schváleniu v parlamente sa dosiaľ nevyjadril žiaden popredný ukrajinský predstaviteľ.



Hovorca Európskej komisie Guillaume Mercier už pred hlasovaním vyjadril obavy z dôsledkov prijatia takejto legislatívy.



„Tieto (protikorupčné) inštitúcie sú kľúčové pre reformnú agendu Ukrajiny a musia fungovať nezávisle, aby mohli bojovať proti korupcii a udržali si dôveru verejnosti,“ povedal. Zdôraznil tiež, že vstup Ukrajiny do EÚ si vyžaduje práve silnú spôsobilosť na boj proti korupcii.