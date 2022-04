Na Ukrajine si pripomenuli 36. výročie havárie v Černobyle

Letecký pohľad z roku 1986 na explóziou a následným požiarom zničený reaktor č. 4 v ukrajinskej jadrovej elektrárni v Černobyle. Foto: TASR/AP

Kyjev 26. apríla (TASR) - Napriek pokračujúcej ruskej invázii si obyvatelia ukrajinského mesta Slavutyč v pondelok večer pripomenuli 36. výročie havárie v jadrovej elektrárni Černobyľ. Pri miestnom pamätníku obetiam černobyľskej tragédie zapaľovali sviečky a ukladali kvety, informovala v utorok britská spravodajská stanica Sky News.Pre stanné právo vyhlásené na Ukrajine v dôsledku ruskej vojenskej invázie bola účasť na tradičnom podujatí - Noci spomienok - obmedzená, uvádza sa v statuse černobyľskej jadrovej elektrárne zverejnenom na Facebooku.Slavutyč je satelitné mesto, ktoré bolo postavené po černobyľskej havárii pre pracovníkov jadrovej elektrárne a ich rodiny. Mesto sa nachádza len 50 kilometrov od epicentra jadrovej havárie.V utorok do niekdajšej černobyľskej jadrovej elektrárne dorazí misia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), aby pomohla ukrajinským manažérom vrátiť objekt do prevádzkového režimu spred mesiac trvajúcej okupácie ruskými jednotkami.Misia expertov na bezpečnosť a ochranné opatrenia pod vedením generálneho riaditeľa MAAE Rafaelom Grossiho odcestovala na Ukrajinu v pondelok z Viedne, informoval spravodajský web World-nuclear-news.org.K havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle došlo 26. apríla 1986.Tento rok - od 24. februára do 31. marca 2022 - sa jej areálu zmocnili jednotky ruskej armády, čo vyvolalo veľké obavy o bezpečnosť tamojších zariadení. Celá Kyjevská oblasť bola od ruských jednotiek, ktoré sa stiahli do iných častí Ukrajiny, oslobodená 2. apríla.Jednou z prioritných úloh expertov MAAE v Černobyle bude obnoviť zariadenia na monitorovanie jadrového materiálu. Ide aj o kamery a záznamové zariadenia v budovách bývalej elektrárne. Prenos údajov z nich sa počas okupácie areálu elektrárne prerušil, preto je nutné ich opätovné sprevádzkovanie a inventarizácia jadrového materiálu.Grossi sa tiež pred návštevou vyjadril, že chce hovoriť so zamestnancami černobyľskej elektrárne a vyjadriť im vďaku za všetko, čo dokázali urobiť v stresujúcich a náročných podmienkach v čase okupácie objektu.vyhlásil Grossi podľa webu World-nuclear-news.org.