Na Ukrajine údajne operujú aj príslušníci britských špeciálnych síl

Londýn 12. apríla (TASR) - Uniknuté vojenské dokumenty Spojených štátov naznačujú, že na Ukrajine bolo nasadených aj niekoľko desiatok príslušníkov britských špeciálnych síl. Ministerstvo obrany v Londýne to odmietlo vyvrátiť, vo všeobecnosti však varovalo, že tieto údajné úniky informácií, ktoré už celé týždne kolujú na sociálnych sieťach, nie je možné považovať bezpodmienečne pravdivé ani presné. TASR informuje na základe stredajšej správy agentúr PA Media a DPA.



Britské médiá vrátane stanice BBC či denníka The Guardian napísali, že podľa dokumentu z 23. marca na Ukrajine operovalo aj 50 príslušníkov britských špeciálnych síl, a to spoločne s príslušníkmi špeciálnych jednotiek ďalších západných štátov. Dokument však nespresňuje, kde sa tieto sily nachádzajú, ani to, čo je ich úlohou.



"Únik údajne utajovaných informácií USA, o ktorom sa vo veľkej miere informuje, preukázal vysokú úroveň nepresností," napísal na Twitteri hovorca britského rezortu obrany. Upozornil, že čitatelia týchto správ by mali byť opatrní vzhľadom na vysoké riziko šírenia dezinformácií.



Uniknuté dokumenty sa najprv v marci objavili na platforme Discord, odkiaľ začali pred niekoľkými týždňami cirkulovať na iných sociálnych sieťach vrátane Twitteru či Telegramu. Ich únik vyšetruje americké ministerstvo spravodlivosti.