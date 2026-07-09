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Na Ukrajine vyšetrujú útok davu ľudí na vozidlo odvodového úradu
Ministerstvo obrany odsúdilo incident v Ľvove a útok na vojakov označilo za neprijateľný.
Autor TASR
Kyjev/Ľvov 9. júla (TASR) – Ukrajinské úrady vo štvrtok začali trestné stíhanie po tom, čo dav ľudí v západoukrajinskom meste Ľvov v stredu večer obkľúčil a prevrátil vozidlo vojenského odvodového úradu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Tento incident vyvolal ostré reakcie ukrajinských predstaviteľov, ktorí vyzvali občanov, aby svoj hnev nesmerovali proti armáde, ale proti Rusku, ktoré od februára 2022 vedie proti Ukrajine vojnu.
K nepokojom v Ľvove došlo po tom, ako príslušníci odvodových orgánov zadržali muža podozrivého z vyhýbania sa vojenskej službe a odviezli ho do odvodového centra.
Ukrajinská generálna prokuratúra uviedla, že začala vyšetrovanie okolností incidentu, na ktorom sa podľa nej podieľali príslušníci ozbrojených síl, policajti a približne 200 civilistov.
Začaté boli dve trestné konania – pre marenie zákonnej činnosti ozbrojených síl Ukrajiny počas stanného práva a pre násilie voči príslušníkovi polície.
Na videách zverejnených na sociálnych sieťach vidno, ako dav v stredu večer vo Ľvove obkľúčil a napadol vozidlo odvodového úradu. Zhromaždení ľudia skandovali „Hanba!“ a priebeh incidentu si nahrávali na mobilné telefóny.
Podľa prokuratúry bol neskôr napadnutý aj policajt, ktorý prišiel dav upokojiť.
Mobilizácia, ktorá sa na Ukrajine vzťahuje na mužov vo veku od 25 rokov, patrí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 medzi najcitlivejšie témy. Ukrajinská spoločnosť je rozdelená v názoroch na to, koho a akým spôsobom by mali úrady povolávať do armády.
Gubernátor Ľvovskej oblasti Maxym Kozyckyj násilie odsúdil a vyhlásil, že Ukrajinci majú iba jedného nepriateľa - Rusko. Zároveň zdôraznil, že mobilizácia „nesmie stratiť svoju ľudskú tvár“. Dodal,že polícia identifikuje osoby zapojené do nepokojov, zatiaľ čo regionálna odvodová správa vykoná interné vyšetrovanie, či jej vojaci konali počas mobilizačného procesu zákonne.
Primátor Ľvova Andrij Sadovyj upozornil, že incident sa môže „okamžite stať nástrojom nepriateľskej propagandy“. „Rusko má dnes najväčší záujem na tom, aby sa Ukrajinci začali navzájom napádať... Všetci, ktorí porušili zákon, musia niesť zodpovednosť,“ napísal Sadovyj v príspevku zverejnenom na platforme Telegram.
Ministerstvo obrany odsúdilo incident v Ľvove a útok na vojakov označilo za „neprijateľný“. „Jediný, kto z takýchto situácií profituje, je nepriateľ. Nenávistné prejavy namierené proti našej vlastnej armáde povedú k nezvratným následkom,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Útoky na pracovníkov odvodových úradov boli na začiatku vojny ojedinelé, no s predlžovaním konfliktu a rastúcou únavou obyvateľstva ich počet výrazne stúpol. Zatiaľ čo v roku 2022 polícia zaznamenala len päť takýchto prípadov, vlani ich bolo už 341. V tomto roku ich eviduje už viac ako sto.
V reakcii na kritiku súčasného systému, podľa ktorého je vojenská služba časovo neobmedzená, ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v júni predstavil flexibilnejšie zmluvy pre nových vojakov ukrajinskej armády.
Tento incident vyvolal ostré reakcie ukrajinských predstaviteľov, ktorí vyzvali občanov, aby svoj hnev nesmerovali proti armáde, ale proti Rusku, ktoré od februára 2022 vedie proti Ukrajine vojnu.
K nepokojom v Ľvove došlo po tom, ako príslušníci odvodových orgánov zadržali muža podozrivého z vyhýbania sa vojenskej službe a odviezli ho do odvodového centra.
Ukrajinská generálna prokuratúra uviedla, že začala vyšetrovanie okolností incidentu, na ktorom sa podľa nej podieľali príslušníci ozbrojených síl, policajti a približne 200 civilistov.
Začaté boli dve trestné konania – pre marenie zákonnej činnosti ozbrojených síl Ukrajiny počas stanného práva a pre násilie voči príslušníkovi polície.
Na videách zverejnených na sociálnych sieťach vidno, ako dav v stredu večer vo Ľvove obkľúčil a napadol vozidlo odvodového úradu. Zhromaždení ľudia skandovali „Hanba!“ a priebeh incidentu si nahrávali na mobilné telefóny.
Podľa prokuratúry bol neskôr napadnutý aj policajt, ktorý prišiel dav upokojiť.
Mobilizácia, ktorá sa na Ukrajine vzťahuje na mužov vo veku od 25 rokov, patrí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 medzi najcitlivejšie témy. Ukrajinská spoločnosť je rozdelená v názoroch na to, koho a akým spôsobom by mali úrady povolávať do armády.
Gubernátor Ľvovskej oblasti Maxym Kozyckyj násilie odsúdil a vyhlásil, že Ukrajinci majú iba jedného nepriateľa - Rusko. Zároveň zdôraznil, že mobilizácia „nesmie stratiť svoju ľudskú tvár“. Dodal,že polícia identifikuje osoby zapojené do nepokojov, zatiaľ čo regionálna odvodová správa vykoná interné vyšetrovanie, či jej vojaci konali počas mobilizačného procesu zákonne.
Primátor Ľvova Andrij Sadovyj upozornil, že incident sa môže „okamžite stať nástrojom nepriateľskej propagandy“. „Rusko má dnes najväčší záujem na tom, aby sa Ukrajinci začali navzájom napádať... Všetci, ktorí porušili zákon, musia niesť zodpovednosť,“ napísal Sadovyj v príspevku zverejnenom na platforme Telegram.
Ministerstvo obrany odsúdilo incident v Ľvove a útok na vojakov označilo za „neprijateľný“. „Jediný, kto z takýchto situácií profituje, je nepriateľ. Nenávistné prejavy namierené proti našej vlastnej armáde povedú k nezvratným následkom,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Útoky na pracovníkov odvodových úradov boli na začiatku vojny ojedinelé, no s predlžovaním konfliktu a rastúcou únavou obyvateľstva ich počet výrazne stúpol. Zatiaľ čo v roku 2022 polícia zaznamenala len päť takýchto prípadov, vlani ich bolo už 341. V tomto roku ich eviduje už viac ako sto.
V reakcii na kritiku súčasného systému, podľa ktorého je vojenská služba časovo neobmedzená, ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v júni predstavil flexibilnejšie zmluvy pre nových vojakov ukrajinskej armády.