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Na Ukrajine vzniká veliteľstvo pre tzv. diaľkové sankcie proti Rusku
Zelenskyj o tom informoval vo svojom večernom prejave zverejnenom aj na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.
Autor TASR
Kyjev 11. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že v rámci ukrajinských ozbrojených síl vznikne špeciálne veliteľstvo pre diaľkové údery v Rusku. Úlohou nového útvaru bude koordinovať útoky hlboko v ruskom vnútrozemí zamerané najmä na energetickú infraštruktúru a logistiku.
Zelenskyj o tom informoval vo svojom večernom prejave zverejnenom aj na sociálnej sieti Facebook, píše TASR. Podľa Kyjeva operácie tohto druhu už Moskvu prinútili obmedziť vývoz motorovej nafty i lodnú dopravu v Azovskom mori.
Agentúra Reuters poznamenala, že Kyjev tieto svoje útoky označuje za tzv. diaľkové alebo kinetické sankcie zamerané proti energetickému sektoru, ktorý je jedným z hlavných zdrojov príjmov ruskej vojnovej mašinérie.
Zelenskyj spresnil, že nové veliteľstvo musí sústrediť 100 percent svojich dostupných zdrojov „na ďalšie výrazné zníženie ruského vojenského potenciálu.“ Dodal, že ukrajinské útoky v ruskom vnútrozemí prinášajú nové výsledky prakticky každý deň, takže napr. kríza v zásobovaní pohonnými látkami v Rusku sa prehlbuje.
Podľa Zelenského sú ukrajinské útoky na ruské rafinérie úplne opodstatnené vzhľadom na neochotu ruského prezidenta Vladimira Putina ukončiť vojnu proti Ukrajine.
Ukrajinský prezident zopakoval, že Kyjev Moskve predložil návrhy, ktoré by mohli viesť k priblíženiu mieru a ktoré majú podporu nielen medzi zahraničnými partnermi Ukrajiny, ale dokonca údajne aj v kruhu Putinových najbližších spolupracovníkov. Podľa Zelenského títo ľudia chápu, čo sa deje, a rozumejú tomu, že mier nemá alternatívu. Oficiálne však Rusko návrhy Ukrajiny odmietlo.
V posledných týždňoch sa palivová kríza v Rusku zhoršila, lebo ukrajinské ozbrojené sily zaútočili prakticky na všetky najväčšie rafinérie v Rusku. Americký prezident Donald Trump tento týždeň počas stretnutia so Zelenským na summite NATO v Ankare vyhlásil, že tieto útoky sú „eskaláciou, ale táto eskalácia by mohla viesť k ukončeniu vojny.“
Ukrajinský generálny štáb v piatok oznámil novú vlnu útokov, a to na ropnú rafinériu Iľskij v Krasnodarskom kraji a ropný spracovateľský komplex Usť-Luga v Leningradskej oblasti. Terčom bol i ropný terminál a sklad pohonných hmôt v Rostovskej oblasti.
Reuters pripomína, že Rusko v stredu zakázalo vývoz motorovej nafty, aby zabezpečilo dostatočné domáce zásoby počas palivovej krízy na okupovanom Krymskom polostrove a v ďalších regiónoch. Viaceré ruské rafinérie museli po ukrajinských útokoch dočasne obmedziť prevádzku. Podľa výpočtov Reuters a zdrojov z odvetvia produkcia automobilového benzínu v Rusku klesla približne na 65 percent výrobnej kapacity.
Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi v piatok uviedol, že Ukrajina zasiahla v Azovskom mori desať plavidiel ruskej tzv. tieňovej flotily. Brovdi tvrdí, že za posledných päť dní bolo poškodených takmer 50 plavidiel prevážajúcich pohonné látky a že ruská tieňová flotila sa zmenšuje.
Podľa dvoch zdrojov Rusko okrem toho dočasne zastavilo lodnú dopravu cez kanál spájajúci rieku Don s Azovským morom, čo by mohlo ovplyvniť ruský export pšenice z tejto oblasti.
Reuters dodáva, že napriek úspešným ukrajinským útokom je zatiaľ predčasné hovoriť o zásadnom obrate vo vojne. Ukrajina naďalej čelí nedostatku prostriedkov protivzdušnej obrany a je zraniteľná i voči ruským útokom balistickými raketami, ktoré Zelenskyj označuje za poslednú významnú výhodu Moskvy.
Zelenskyj o tom informoval vo svojom večernom prejave zverejnenom aj na sociálnej sieti Facebook, píše TASR. Podľa Kyjeva operácie tohto druhu už Moskvu prinútili obmedziť vývoz motorovej nafty i lodnú dopravu v Azovskom mori.
Agentúra Reuters poznamenala, že Kyjev tieto svoje útoky označuje za tzv. diaľkové alebo kinetické sankcie zamerané proti energetickému sektoru, ktorý je jedným z hlavných zdrojov príjmov ruskej vojnovej mašinérie.
Zelenskyj spresnil, že nové veliteľstvo musí sústrediť 100 percent svojich dostupných zdrojov „na ďalšie výrazné zníženie ruského vojenského potenciálu.“ Dodal, že ukrajinské útoky v ruskom vnútrozemí prinášajú nové výsledky prakticky každý deň, takže napr. kríza v zásobovaní pohonnými látkami v Rusku sa prehlbuje.
Podľa Zelenského sú ukrajinské útoky na ruské rafinérie úplne opodstatnené vzhľadom na neochotu ruského prezidenta Vladimira Putina ukončiť vojnu proti Ukrajine.
Ukrajinský prezident zopakoval, že Kyjev Moskve predložil návrhy, ktoré by mohli viesť k priblíženiu mieru a ktoré majú podporu nielen medzi zahraničnými partnermi Ukrajiny, ale dokonca údajne aj v kruhu Putinových najbližších spolupracovníkov. Podľa Zelenského títo ľudia chápu, čo sa deje, a rozumejú tomu, že mier nemá alternatívu. Oficiálne však Rusko návrhy Ukrajiny odmietlo.
V posledných týždňoch sa palivová kríza v Rusku zhoršila, lebo ukrajinské ozbrojené sily zaútočili prakticky na všetky najväčšie rafinérie v Rusku. Americký prezident Donald Trump tento týždeň počas stretnutia so Zelenským na summite NATO v Ankare vyhlásil, že tieto útoky sú „eskaláciou, ale táto eskalácia by mohla viesť k ukončeniu vojny.“
Ukrajinský generálny štáb v piatok oznámil novú vlnu útokov, a to na ropnú rafinériu Iľskij v Krasnodarskom kraji a ropný spracovateľský komplex Usť-Luga v Leningradskej oblasti. Terčom bol i ropný terminál a sklad pohonných hmôt v Rostovskej oblasti.
Reuters pripomína, že Rusko v stredu zakázalo vývoz motorovej nafty, aby zabezpečilo dostatočné domáce zásoby počas palivovej krízy na okupovanom Krymskom polostrove a v ďalších regiónoch. Viaceré ruské rafinérie museli po ukrajinských útokoch dočasne obmedziť prevádzku. Podľa výpočtov Reuters a zdrojov z odvetvia produkcia automobilového benzínu v Rusku klesla približne na 65 percent výrobnej kapacity.
Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi v piatok uviedol, že Ukrajina zasiahla v Azovskom mori desať plavidiel ruskej tzv. tieňovej flotily. Brovdi tvrdí, že za posledných päť dní bolo poškodených takmer 50 plavidiel prevážajúcich pohonné látky a že ruská tieňová flotila sa zmenšuje.
Podľa dvoch zdrojov Rusko okrem toho dočasne zastavilo lodnú dopravu cez kanál spájajúci rieku Don s Azovským morom, čo by mohlo ovplyvniť ruský export pšenice z tejto oblasti.
Reuters dodáva, že napriek úspešným ukrajinským útokom je zatiaľ predčasné hovoriť o zásadnom obrate vo vojne. Ukrajina naďalej čelí nedostatku prostriedkov protivzdušnej obrany a je zraniteľná i voči ruským útokom balistickými raketami, ktoré Zelenskyj označuje za poslednú významnú výhodu Moskvy.