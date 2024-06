Na Ukrajine vznikol register obetí sexuálneho násilia ruských vojakov

Kyjev 19. júna (TASR) - Ukrajinské úrady založili národný register pre dokumentovanie prípadov sexuálneho násilia údajne spáchaného ruskými silami. Oznámila to v stredu námestníčka ukrajinského generálneho prokurátora Viktorija Litvinovová, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Register vznikol z pilotného projektu, vďaka ktorému sa v neprítomnosti už podarilo usvedčiť piatich ľudí. Bližšie informácie o týchto prípadoch však Litvinovová odmietla poskytnúť.



"Predtým sme museli sami navštevovať územia, na ktorých sa bojuje. No teraz nás ľudia, jednotlivci, ktorí zažili sexuálne zneužívanie, vyhľadávajú pre informácie," uviedla prokurátorka.



Podľa Litvinovovej od začiatku invázie zatiaľ zaevidovali 303 prípadov sexuálneho násilia spojeného s konfliktom. Z týchto prípadov sa 112 týkalo mužov a 191 žien. Niektoré obete pritom zažili aj viacero sexuálnych útokov.



Podľa vládnych predstaviteľov by mohol byť tento register v budúcnosti použitý pri vymáhaní finančných kompenzácií z Ruska pre obete.



Iniciatívu spojenú so založením registra ohlásili na Medzinárodný deň eliminácie sexuálneho násilia, pričom ju podporujú agentúry OSN i niekoľko západných vlád.



Massimo Diana z Populačného fondu OSN (UNFPA) upozornil na to, že skutočný počet obetí sexuálneho násilia bude v skutočnosti oveľa vyšší než počet evidovaný v registri. "Toto násilie je páchané na ženách a dievčatách, na mužoch a chlapcov. Nikto nie je oslobodený od rizika tohto ohavného činu," uviedol Diana.



UNFPA pomáha tiež so zriadením 12 podporných centier pre obete domáceho násilia a sexuálnych útokov po celej Ukrajine.



Na zvýšenie povedomia o tomto programe a na posmelenie obetí, aby sa nebáli prihlásiť, zorganizovali podujatie v galérii v Kyjeve. Podpredsedníčka ukrajinskej vlády Oľha Stefanišynová na ňom odhalila maľbu, ktorá ma symbolizovať nádej, že všetky obete môžu zanechať svoje traumy v minulosti.