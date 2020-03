Na Ukrajine začal platiť zákon o úplnom stredoškolskom vzdelávaní

Kyjev 18. marca (TASR) - Na Ukrajine začal v stredu platiť zákon o úplnom stredoškolskom vzdelávaní, ktorý ustanovuje postupné znižovanie výučby v jazykoch národnostných menšín vrátane ruštiny. Informovala o tom agentúra TASS.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zákon podpísal 13. marca. Najväčšiu polemiku vyvolala časť, ktorá sa týka používania ukrajinčiny a iných jazykov vo vyučovacom procese.



Zákon napokon ustanovuje tri modely štúdia štátneho, teda ukrajinského, jazyka na školách.



Prvý model sa týka pôvodného obyvateľstva, ktoré nežije vo svojom vlastnom jazykovom prostredí a "nemá štát, chrániaci a rozvíjajúci tento jazyk". Ide v prvom rade o krymských Tatárov. V tomto prípade zákon poskytuje možnosť výučby v ich jazyku s "dôkladným osvojením si ukrajinského jazyka".



Druhý model sa týka škôl národnostných menšín, kde sa vyučuje v jazykoch štátov EÚ. Žiaci tohto druhu škôl budú mať na prvom stupni základnej školy vyučovanie vo svojom rodnom jazyku, ale budú sa učiť aj ukrajinčinu. Od 5. ročníka by sa množstvo predmetov vyučovaných v ukrajinčine malo postupne zvyšovať, pričom na strednej škole by v ukrajinčine malo byť 60 percent vyučovacieho času.



Tretí model sa týka ostatných menšín. Ide o menšiny, ktorých jazyk je blízky ukrajinčine a jeho používatelia žijú vo svojom jazykovom prostredí. Týka sa teda aj ruštiny. V rámci tohto modelu sa na základnej škole bude vyučovať v jazyku menšiny so súčasným vyučovaním ukrajinského jazyka. Počínajúc 5. triedou by v ukrajinčine malo byť až 80 percent vyučovacieho času.