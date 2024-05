Na Ukrajine začali prepúšťať väzňov, ktorí chcú slúžiť v armáde

Kyjev 22. mája (TASR) - Ukrajina začala prepúšťať väzňov, aby mohli vstúpiť do armády, vyplýva zo súdnych dokumentov zverejnených v stredu. Podľa nového zákona je možné podmienečne prepustiť väzňov, ktorí sú pripravení bojovať, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Súd v západoukrajinskom meste Chmeľnyckyj uviedol, že v utorok rozhodol o podmienečnom prepustení dvoch mužov odsúdených za krádež a narodených v rokoch 2000 a 1981, aby mohli vstúpiť do ukrajinskej Národnej gardy.



"Obaja muži sú spôsobilí na vojenskú službu zo zdravotného hľadiska, prešli psychologickým a odborným výberom a sú dostatočne fyzicky zdatní," uviedol súd.



Muži budú pod dozorom a nebudú môcť opustiť svoju vojenskú jednotku alebo cestovať z osobných dôvodov bez povolenia veliteľa.



Ukrajinská vláda uviedla, že o prijatie do armády požiadalo na základe nedávno prijatého zákona vyše 3000 väzňov. Týka sa len väzňov, ktorým do konca trestu zostávajú menej než tri roky.



Ukrajina pristúpila k tomuto kroku v čase, keď čelí nedostatku vojakov. Podobne postupovalo aj Rusko, ktoré od začiatku vojny poslalo do bojov na Ukrajine desiatky tisíc trestancov, pričom im sľúbilo amnestiu.



Ruský systém však poznačili škandály. Objavili sa totiž správy o oslobodených väzňoch, ktorí po odslúžení vojenskej služby pokračovali v páchaní násilných trestných činov vrátane vraždy.



Na Ukrajine o prijatie do armády nemôžu žiadať zločinci usvedčení zo sexuálneho násilia, zabitia dvoch a viac ľudí či vážnej korupcie. Mobilizovaní trestanci sú podmienečne prepustení, a nedostanú milosť ako v Rusku.