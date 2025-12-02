Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Ukrajine zadržali Brita pre podozrenie zo špionáže pre Rusko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Cutmore prišiel na Ukrajinu začiatkom roka 2024 ako vojenský inštruktor, aby pomáhal so vzdelávaním a výcvikom príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny.

Autor TASR
Kyjev/Londýn 2. decembra (TASR) — Agenti ukrajinskej tajnej služby SBU zadržali v spolupráci s britskou tajnou službou občana Veľkej Británie pre podozrenie zo špionáže pre Rusko. TASR o tom informuje s odvolaním sa na utorňajšiu správu televízie Sky News a portálu Ukrajinska pravda.

Bývalý príslušník britských ozbrojených síl Ross David Cutmore bol zadržaný už začiatkom októbra v rámci špeciálnej operácie koordinovanej zástupcom šéfa SBU Olexandrom Pokladom. SBU už vtedy o prípade informovala, v utorok zverejnila ďalšie podrobnosti.

Cutmore prišiel na Ukrajinu začiatkom roka 2024 ako vojenský inštruktor, aby pomáhal so vzdelávaním a výcvikom príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny. Potrebné skúsenosti získal počas vojenskej služby v britskej armáde a pôsobenia na Blízkom východe.

Brit tvrdí, že následne ho naverbovala ruská tajná služba FSB prísľubom ľahkého zárobku. Podľa SBU Cutmore poskytoval FSB informácie z prostredia ukrajinskej armády, ako sú súradnice vojenských výcvikových centier na juhu Ukrajiny či údaje o zahraničných inštruktoroch pracujúcich pre ukrajinské ozbrojené sily.

Cutmore je obvinený, že dostal pokyny na výrobu výbušného zariadenia a z toho, že mu bolo povedané, kde nájde pištoľ s dvoma nabitými zásobníkmi.

Vyšetrovatelia sa tiež domnievajú, že Brit na Ukrajinu doviezol zbrane, ktorými bol zabitý bývalý predseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij a ďalšie dve osoby.

V prípade uznania za vinného mu hrozí až 12 rokov väzenia.
