Zadržali muža v súvislosti s vraždou vodcu Doneckej ľudovej republiky

Kyjev 23. júla (TASR) – Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) zadržala bývalého príslušníka ukrajinských orgánov činných v trestom konaní Andreja Bajdalu, o ktorom sa tvrdí, že je zapletený do vraždy najvyššieho predstaviteľa samozvanej Doneckej ľudovej republiky Alexandra Zacharčenka. Informovala o tom agentúra Ukrinform.



Bajdala bol zadržaný pre podozrenie z nezákonného zaobchádzania so zbraňami a strelivom. Nie je známe, či bude vyšetrovaný aj v kauze Zacharčenko. Podľa agentúry Ukrinform bol Bajdala vo štvrtok preventívne vzatý do väzby.



Tlačová služba SBU súčasne poprela, že by Bajdala bol príslušníkom kontrarozviedky SBU, ako sa to občas objavuje v médiách. Neuviedla však, v akých bezpečnostných zložkách Bajdala pôsobil.



Vlani v júni zverejnili ruské médiá – s odvolaním sa na úrady Doneckej ľudovej republiky – mená údajných agentov piateho oddelenia kontrarozviedky SBU, ktorí zorganizovali útok na Zacharčenka. Ich šéfom bol údajne Bajdala, známy aj pod prezývkou Švéd.



Zacharčenko prišiel o život 31. augusta 2018 pri výbuchu nálože nastraženej v reštaurácii Separ v centre mesta Doneck.



SBU označila jeho smrť za výsledok vnútorných sporov, ktoré sa dlho vedú medzi teroristami, ako aj s ich ruskými poradcami.