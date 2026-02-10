Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026
Na Ukrajine zadržali vojaka podozrivého zo špionáže pre Rusko

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V januári tohto roku podozrivý opakovane poskytol informácie o rozmiestnení ukrajinských jednotiek na frontovej línii v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny.

Autor TASR
Kyjev 10. februára (TASR) - Ukrajinské orgány činné v trestnom konaní zadržali vojaka podozrivého zo špionáže pre Rusko. Na platforme Telegram o tom informovali regionálna prokuratúra a polícia.

Vyšetrovatelia zistili, že 30-ročný ukrajinský vojak kontaktoval zástupcu ruských spravodajských služieb prostredníctvom aplikácie Telegram a súhlasil so zhromažďovaním a odovzdávaním dôležitých vojenských informácií.

Prokuratúra uviedla, že tieto informácie spolu s fotografiami sledovaných objektov odovzdal zástupcovi ruských spravodajských služieb. Výmenou za to dostal 1500 dolárov (1260 eur), ktoré nezískal bankovým prevodom, ale do kryptopeňaženky, čím mala byť zabezpečená anonymita a ťažšia dohľadateľnosť transakcií.

Po zadržaní podozrivého súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní bez možnosti prepustenia na kauciu. Hrozí mu 15-ročný až doživotný trest odňatia slobody a konfiškácia majetku.
