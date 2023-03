Na Ukrajine zahynul bývalý novozélandský vojak,ktorý pomáhal veteránom

Wellington 23. marca (TASR) - Na Ukrajine zahynul bývalý novozélandský vojak, ktorý vo svojej vlasti spoluzakladal charitu na pomoc vojnovým veteránom. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Smrť Kanea Te Taia potvrdili ukrajinské úrady; novozélandské veľvyslanectvo v Poľsku sa teraz snaží zistiť ďalšie podrobnosti. Na Ukrajine vystupoval pod krycím menom Korytnačka.



Te Tai slúžil v armáde v rokoch 2002 až 2009, bol nasadený v Afganistane a dostal za to tri medaily, uviedlo novozélandské ministerstvo obrany.



V roku 2017 sa podieľal na registrácii nadácie No Duff Charitable Trust na pomoc veteránom. Nadácia uviedla, že správu o jeho zabití prijala s "nesmiernym smútkom".



"Bez neho by nadácia No Duff neexistovala," napísala nadácia. "Kane mal obrovské srdce a rád pomáhal ľuďom. Jeho smrť zanecháva obrovskú dieru v životoch mnohých ľudí, tu aj vo východnej Európe," dodala. Charita potvrdila, že je v kontakte s jeho rodinou, aby zaistili návrat jeho tela na Nový Zéland.



Magazín The New Yorker robil s Te Taiom interview na frontovej línii koncom roku 2022. Blízko dediny Pavlivka viedol skupinu zahraničných dobrovoľníkov proti ruskej invázii. Pred príchodom na Ukrajinu ukončil vzťah, dal výpoveď v práci a predal svoj dom aj auto.



"Milujem týchto ľudí a milujem túto krajinu. Nemôžem ísť domov, pretože teraz je toto môj domov. Tak to cítim," povedal vtedy pre New Yorker.



Mal 38 rokov a 12-ročnú dcéru, napísal denník The New Zealand Herald. Jeho matka Ngaire Te Tai povedala, že sa pokúšala syna presvedčiť, aby na Ukrajinu nešiel. "Ale bol to nezávislý muž a nedalo sa nič urobiť," uviedla ešte pred potvrdením synovej smrti. Vysvetľovala: "Celá jeho rodina sa ho snažila presvedčiť, aby nešiel. Je to veľmi zložitý muž, môj syn, ale vždy veľmi rád pracoval v prospech spoločnosti a pomáhal svojmu okoliu."