Na Ukrajine zahynul reportér amerického denníka The New York Times

Kyjev 13. marca (TASR) - Neďaleko ukrajinskej metropoly Kyjev zahynul reportér amerického denníka The New York Times (NYT) Brent Renaud. Jeho úmrtie v nedeľu potvrdil vedúci predstaviteľ miestnej polície. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Renaud (51) zahynul po tom, ako ruské jednotky spustili paľbu na osobné vozidlo v blízkosti mestečka Irpiň neďaleko Kyjeva. Podľa The Guardian Renaud získal za svoju prácu v minulosti aj ocenenia.



V čase útoku bol s Renaudom aj ďalší novinár, ktorého so zraneniami previezli do nemocnice.



O smrti amerického novinára informovala aj agentúra AFP, ktorá sa odvolala na očitých svedkov incidentu a zdravotníkov, ktorí boli na miesto privolaní. Reportéri AFP nachádzajúci sa v Irpini uviedli, že videli telo obete.