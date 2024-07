Na Ukrajine zahynul už piaty Ind, ktorý bojoval na strane ruských síl

Naí Dillí 29. júla (TASR) - Na Ukrajine zahynul ďalší indický vojak, ktorý tam bojoval na strane ruských síl. Oznámil to v pondelok jeho brat. Ide už o piate potvrdené úmrtie indického občana v zmienenej vojne, uvádza TASR podľa správy agentúry AFP.



Medzi tisícmi zahraničných vojakov, ktorých Moskva naverbovala, aby posilnila svoju armádu, sú zrejme aj stovky Indov, pričom Naí Dillí sa dlhodobo domáha ich repatriácie.



Indický premiér Naréndra Módí sa začiatkom júla stretol v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Od ruskej strany dostal "ubezpečenie" o tom, že z armády prepustí Indov, ktorých do nej pomocou falošných sľubov naverbovali zločinecké organizácie a napokon skončili až v bojoch na Ukrajine.



Organizácia obchodujúca s ľuďmi v Indii mala podľa nedávnej správy agentúry Reuters prostredníctvom sociálnych sietí a miestnych "agentov" lákať Indov do Ruska ponukami lukratívneho zamestnania alebo prijatia na štúdium. V Rusku im však vzali cestovné pasy a pred nasadením na Ukrajinu ich vycvičili na bojové operácie.



Indické úrady zadržali už v súvislosti s takouto činnosťou niekoľko osôb obvinených z obchodovania s ľuďmi.



Najnovším zabitým Indom na Ukrajine je 22-ročný Ráví. Do Ruska vycestoval v januári po tom, ako mu istý náborový agent prisľúbil prácu v tamojšom sektore dopravy, povedal pre AFP jeho brat. V Rusku však absolvoval výcvik týkajúci sa používania zbraní a v marci bol nútený zapojiť sa do bojov pri ukrajinských hraniciach.



Z pohraničia sa potom ešte raz vrátil do Ruska, následne ho však opäť vyslali do bojov a jeho rodina už o ňom nemala ďalšie správy. Jeho brat opísal, že sa po tomto prerušení kontaktu obrátil na indické veľvyslanectvo v Moskve. Ambasáda ho požiadala o vzorky bratovej DNA a informovala ho tom, že Ráví zomrel. Dosiaľ však nie je zrejmé, kedy sa tak stalo. Rodina požiadala premiéra Módího o pomoc s repatriáciou Rávího telesných pozostatkov.



Indické ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň informovalo, že vláda spolupracuje s ruskými orgánmi na umožnení návratu približne 50 Indom, ktorí bojujú na strane ruskej armády. AFP pripomína, že India je dlhodobo spojencom Ruska a vyhýba sa výslovnému odsúdeniu jeho invázie na Ukrajinu.