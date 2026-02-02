< sekcia Zahraničie
Na Ukrajine zavádzajú registráciu terminálov Starlink
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov uviedol, že proces registrácie terminálov bude bezplatný a administratívne nenáročný.
Autor TASR
Kyjev 2. februára (TASR) – Ukrajina zavádza povinnú registráciu terminálov družicového internetu Starlink. Fungovať budú môcť iba overené a zaregistrované zariadenia, ostatné budú postupne deaktivované. V pondelok o tom informovala britská stanica BBC s odvolaním sa na uznesenie ukrajinskej vlády, píše TASR.
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov uviedol, že proces registrácie terminálov bude bezplatný a administratívne nenáročný.
K prijatiu týchto opatrení ukrajinská vláda pristúpila v reakcii na zistenia, že ruské bezpilotné lietadlá v poslednom období využívajú terminály Starlink na útoky v ukrajinskom tyle a na letecký prieskum. Prvý zostrelený ruský útočný dron vybavený mobilným terminálom Starlink objavila ukrajinská armáda koncom decembra 2025. Jej velenie následne vyzvalo Elona Muska, aby zasiahol.
V sobotu 31. januára sa objavili správy, že spoločnosť SpaceX - výrobca systému Starlink - zaviedla technické obmedzenie maximálnej rýchlosti objektu, na ktorom je terminál nainštalovaný, a to približne na úroveň 90 kilometrov za hodinu. Pri prekročení tejto rýchlosti sa zariadenie automaticky vypne, uviedol poradca ukrajinského ministra obrany Serhij Beskrestnov. Cieľom tohto opatrenia je podľa neho minimalizovať možnosti využívania terminálov Starlink na ruských bezpilotných lietadlách.
Ukrajina sa v nedeľu Muskovi a jeho spoločnosti SpaceX poďakovala za prijaté opatrenia, ktoré majú Rusku zabrániť využívať satelitný komunikačný systém Starlink pri nasadzovaní dronov nad územím Ukrajiny.
„Prvé opatrenia už prinášajú výsledky (...). Ďakujeme, že stojíte pri nás. Ste skutočným zástancom slobody a naozajstným priateľom ukrajinského ľudu,“ uviedol na sociálnej sieti X minister obrany Fedorov, ktorý reagoval na vyjadrenie Elona Muska.
Americký miliardár v nedeľu na platforme X napísal, že opatrenia prijaté s cieľom zabrániť neoprávnenému používaniu systému Starlink zo strany Ruska zrejme fungujú.
„Dajte nám vedieť, ak budú potrebné ďalšie kroky,“ dodal Musk.
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov uviedol, že proces registrácie terminálov bude bezplatný a administratívne nenáročný.
K prijatiu týchto opatrení ukrajinská vláda pristúpila v reakcii na zistenia, že ruské bezpilotné lietadlá v poslednom období využívajú terminály Starlink na útoky v ukrajinskom tyle a na letecký prieskum. Prvý zostrelený ruský útočný dron vybavený mobilným terminálom Starlink objavila ukrajinská armáda koncom decembra 2025. Jej velenie následne vyzvalo Elona Muska, aby zasiahol.
V sobotu 31. januára sa objavili správy, že spoločnosť SpaceX - výrobca systému Starlink - zaviedla technické obmedzenie maximálnej rýchlosti objektu, na ktorom je terminál nainštalovaný, a to približne na úroveň 90 kilometrov za hodinu. Pri prekročení tejto rýchlosti sa zariadenie automaticky vypne, uviedol poradca ukrajinského ministra obrany Serhij Beskrestnov. Cieľom tohto opatrenia je podľa neho minimalizovať možnosti využívania terminálov Starlink na ruských bezpilotných lietadlách.
Ukrajina sa v nedeľu Muskovi a jeho spoločnosti SpaceX poďakovala za prijaté opatrenia, ktoré majú Rusku zabrániť využívať satelitný komunikačný systém Starlink pri nasadzovaní dronov nad územím Ukrajiny.
„Prvé opatrenia už prinášajú výsledky (...). Ďakujeme, že stojíte pri nás. Ste skutočným zástancom slobody a naozajstným priateľom ukrajinského ľudu,“ uviedol na sociálnej sieti X minister obrany Fedorov, ktorý reagoval na vyjadrenie Elona Muska.
Americký miliardár v nedeľu na platforme X napísal, že opatrenia prijaté s cieľom zabrániť neoprávnenému používaniu systému Starlink zo strany Ruska zrejme fungujú.
„Dajte nám vedieť, ak budú potrebné ďalšie kroky,“ dodal Musk.