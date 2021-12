Na Ukrajine zaznamenali prvý prípad nákazy variantom omikron

Kyjev 18. decembra (TASR) - Na Ukrajine zaznamenali v noci na sobotu prvý prípad nákazy koronavírusovým variantom omikron. V sobotu o tom na sociálnej sieti Facebook infromoval ukrajinský minister zdravotníctva Viktor Ľaško, ktorého citovala agentúra TASS.



Podľa Ľaška bol variant omikron na Ukrajinu zavlečený zo Spojených arabských emirátov.



"Osoba, u ktorej sa potvrdila nákaza týmto variantom koronavírusu, sa vrátila zo Spojených arabských emirátov, kde bola v kontakte s ľuďmi s ochorením COVID-19. Pacient podstupuje liečbu," uviedol Ľaško s tým, že úrady sa v súčasnosti snažia zostaviť zoznam ľudí, s ktorými táto osoba prišla do kontaktu.



Šéf rezortu zdravotníctva zároveň vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať a vyhýbali sa cestám do krajín, v ktorých dominuje variant omikron. Tento variant pritom podľa agentúry TASS zaznamenali už v približne v 80 krajinách sveta.



O prvom prípade nákazy omikronom informoval v sobotu ráno aj genetik Oleksandr Koľada z Ukrajinskej akadémie vied, podľa ktorého je prvým zaznamenaným nositeľom tohto variantu na území Ukrajiny žena.



Ukrajinské ministerstvo zdravotníctva zároveň v sobotu oznámilo, že v krajine podali prvým ľuďom tretiu posilňujúcu dávku vakcíny proti koronavírusu.



Podľa rezortu od začiatku očkovacej kampane na Ukrajine podali túto vakcínu takmer 14,4 miliónom ľudí z toho takmer 13 miliónov dostalo už obe dávky vakcíny a 74 ľudí tretiu posilňujúcu dávku.



Podávanie tretej dávky vakcíny pritom ukrajinské ministerstvo zdravotníctvo povolilo iba 14. decembra, a to zatiaľ iba pre ľudí s oslabenou imunitou.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo na Ukrajine 7503 nových prípadov nákazy a 288 súvisiacich úmrtí. Od začiatku pandémie tam pritom zaznamenali už viac ako 3,6 milióna prípadov a 92.929 úmrtí, píše agentúra TASS.