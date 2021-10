Na Ukrajine zaznamenali rekordný prírastok úmrtí súvisiacich s covidom

Kyjev 26. októbra (TASR) – Na Ukrajine zaznamenali za posledných 24 hodín rekordných 734 úmrtí osôb nakazených novým druhom koronavírusu. Ide o najvyšší denný prírastok úmrtí zaevidovaný v tejto krajine od začiatku pandémie, informovali agentúra UNIAN aj rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Na Ukrajine okrem toho za ostatný deň pribudlo aj 19.120 prípadov nákazy, oznámilo v utorok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Predošlý najvyšší prírastok úmrtí (614) hlásili 22. októbra, pripomína RFE/RL.



Na Ukrajine od začiatku pandémie už celkovo zaznamenali približne 2,8 milióna prípadov nákazy a 64.936 súvisiacich úmrtí.



Nárast prípadov a úmrtí podnietil tamojšie úrady k tomu, aby od 22. októbra zatvorili školy v oblastiach so zlou epidemiologickou situáciou. To sa dotklo aj metropoly Kyjev, kde vyhlásili dvojtýždňové prázdniny, uvádza RFE/RL.



Vláda zároveň oznámila, že na cestovanie mestskou hromadnou dopravou v hlavnom meste bude potrebné preukazovať sa potvrdením o zaočkovaní či o negatívnom výsledku testu na koronavírus. Nezaočkovaní občania majú zároveň obmedzený vstup napríklad do reštaurácií i na rôzne verejné podujatia.



Plne zaočkovaných proti covidu je na 41-miliónovej Ukrajine len približne 6,8 milióna obyvateľov.