Na Ukrajine zaznamenali rekordných 76 nových úmrtí na koronavírus

Kyjev 16. septembra (TASR) – Na Ukrajine pribudlo za posledných 24 hodín rekordných 76 úmrtí súvisiacich s nákazou novým druhom koronavírusu a tiež 2958 nových prípadov infekcie. Z ochorenia COVID-19 sa za tento čas vyliečilo 1514 osôb.



Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v stredu na webovej stránke Systému monitorovania epidémie koronavírusu ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany, o ktorých informovali agentúra Ukrinform a denník The Guardian.



Predošlý rekordný denný prírastok v počte úmrtí (72) tam zaznamenali minulý týždeň, pripomína The Guardian.



Na Ukrajine zaevidovali od začiatku pandémie celkovo už 162 660 prípadov nákazy a 3340 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo už 72 324 osôb.



V rámci najnovšieho denného prírastku zaznali najviac nových prípadov v Ternopiľskej oblasti (380), Odeskej (284), Charkivskej oblasti (272) a hlavnom meste Kyjev (356).