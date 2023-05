Na Ukrajine zaznamenali už vyše 1000 útokov na zdravotnícke zariadenia

Kodaň 30. mája (TASR) - Na Ukrajine bolo od vypuknutia ruskej invázie z vlaňajšieho februára zaznamenaných už vyše 1000 útokov na zložky tamojšieho zdravotníctva. Oznámila to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s tým, že ide o vyšší počet než v prípade akejkoľvek inej humanitárnej núdze, píše TASR citujúc zo správy agentúry AFP.



Útoky sa dotkli poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dodávok liekov, zdravotníckych zariadení a dopravy vrátane sanitiek, uviedla európska pobočka WHO.



"Dovedna 1004 útokov, ktoré preverila WHO, si za posledných 15 mesiacov totálnej vojny vyžiadali najmenej 101 obetí na životoch, vrátane zdravotníckych pracovníkov aj pacientov, a mnoho ďalších zranených," uviedla WHO.



"Útoky na zdravotnícke zariadenia sú porušením medzinárodného humanitárneho práva. Pripravujú ľudí o zdravotnú starostlivosť a majú rozsiahle a dlhodobé následky," povedal zástupca WHO na Ukrajine Jarno Habicht.



Členské krajiny WHO minulý týždeň na výročnom zhromaždení v Ženeve prijali rezolúciu, v ktorej žiadali, aby Moskva okamžite zastavila útoky na zdravotnícke zariadenia na Ukrajine. V niektorých oblastiach, najmä na východe Ukrajiny, sú podľa WHO zdravotnícke služby v dôsledku škôd po útokoch funkčné len čiastočne.



Základná zdravotná starostlivosť je pritom podľa WHO vo vojnou zasiahnutých oblastiach naďalej široko dostupná, náklady na ňu však za posledný polrok narástli. Takmer tretina obyvateľstva má pritom podľa prieskumov problém dovoliť si určité zdravotnícke služby.