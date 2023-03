Na Ukrajine zomrel druhý český dobrovoľník

Praha 20. marca (TASR) – Pri bojoch na Ukrajine zomrel uplynulý víkend druhý český dobrovoľník. Potvrdilo to v pondelok české ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého bojoval na ukrajinskej strane, informuje TASR na základe správy servera iDNES.cz.



Bližšie podrobnosti o prípade, na ktorý upozornil server denníka Blesk, nie je zatiaľ k dispozícii.



Minulý víkend bol vážne zranený český dobrovoľník, ktorý v rámci projektu Phoenix pomáhal na východe Ukrajiny pri ošetrovaní vojakov na fronte. Stav muža je stabilizovaný, závažnosť zranení však neumožňuje jeho prevoz do vlasti. Podľa českej diplomacie však rokujú o jeho preprave do Kyjeva, uviedol server Novinky.cz.



Prvý český dobrovoľný bojovník zahynul vlani v júni v ukrajinskej Doneckej oblasti pri bojoch s ruskou armádou. Česká televízia vtedy uviedla, že zomrel po zásahu mínometným granátom. Muž z mesta Třebíč pôsobil na Ukrajine niekoľko mesiacov.



K úmrtiu ďalšieho českého dobrovoľníka na Ukrajine sa v pondelok vyjadril aj český prezident Petr Pavel a označil to za smutnú správu. "Bohužiaľ, konflikty prinášajú straty a každá strata je ťažká," povedal na tlačovej konferencii.



"V tomto roku musí dôjsť k nejakému zlomu. Vojna prebiehala veľmi statickým spôsobom. Prináša veľké straty na oboch stranách i frustráciu na stranách bojujúcich krajín, ale aj na stranách krajín, ktoré Ukrajinu podporujú," doplnil Pavel.