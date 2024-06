Na ukrajinské územie sa z oblastí okupovaných Ruskom vrátilo 12 detí

Kyjev 14. júna (TASR) - Dovedna 12 ukrajinských detí bolo v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny vrátených z území, ktoré tam okupuje Rusko, do častí, ktoré sú stále pod kontrolou Kyjeva. Oznámil to ukrajinský gubernátor tejto oblasti Olexandr Prokudin, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Prokudin na platforme Telegram spresnil, že ide o troch chlapcov a deväť dievčat vo veku od dvoch do 17 rokov.



Kyjev obviňuje Moskvu z únosu takmer 20.000 detí z oblastí na východe a juhu Ukrajiny. Pod ruskou správou sa od napadnutia Ukrajiny z februára 2022 ocitli aj mnohé ďalšie ukrajinské deti žijúce v oblastiach, ktoré ovládli ruské sily, približuje AFP.



Návrat detí na svoje územie označuje Kyjev za jednu zo svojich hlavných diplomatických priorít.



Rusko tvrdí, že niektoré ukrajinské deti presunulo na svoje územie v záujme ich vlastnej ochrany, keďže žili v blízkosti frontovej línie. Moskva je však dlhodobo obviňovaná z toho, že mnoho detí v podstate uniesla, dala na adopciu do ruských rodín a snažila sa, aby úplne prišli o svoju ukrajinskú identitu.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu pre takéto nútené deportácie vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.