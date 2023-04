Na ukrajinskom fronte sa zranil ďalší Čech, vraj prišiel o nohu

Praha/Kyjev 18. apríla (TASR) - Na ukrajinskom fronte utrpel ťažké zranenia ďalší český dobrovoľník bojujúci na strane Ukrajiny. V utorok o tom na Facebooku informovala organizácia zdravotnizajisteni.cz, ktorá poskytuje zdravotnícku a humanitárnu pomoc na Ukrajine, uvádza TASR.



"Bohužiaľ, máme ťažko zraneného Čecha. Momentálne sú (záchranári) na ceste k nemu. Zranenia sú vážne, ale teraz je už mimo ohrozenia života," píše sa na facebookovom profile organizácie.



Český dobrovoľník údajne stratil dolnú končatinu, povedal pre Lidovky.cz predseda organizácie zdravotnizajisteni.cz Jan Zamrazil.



Veľvyslanectvo ČR na Ukrajine zatiaľ o ranenom nemá žiadne informácie. Podľa Zahradila ide o muža, ktorý vystupuje na Twitteri ako CohenTheBarbarian.



Koncom marca padol na ukrajinskom fronte český zdravotník a ďalší bol ťažko ranený. Po niekoľkých dňoch ho previezli do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe, jeho stav by mal byť podľa Lidoviek stabilizovaný. Prvý český dobrovoľník padol v bojoch na východnej Ukrajine vlani v júni.



Podľa Zamrazila môžu byť české straty na Ukrajine v skutočnosti oveľa vyššie. "Počet sa nedá presne odhadnúť, mohlo by ísť o desať až pätnásť Čechov," povedal s tým, že dôkazy o ich úmrtí nie sú, ibaže sú už niekoľko mesiacov až rok nezvestní. Ich telá sa môžu nachádzať v masových hroboch.



Podľa údajov českého ministerstva zahraničných vecí je na Ukrajine v súčasnosti okolo 150 Čechov, ktorí tam pracujú, žijú so svojimi rodinami alebo tam pôsobia ako dobrovoľníci v bojoch či ako humanitárni pracovníci.