Na ukrajinskom fronte zomrelo na strane Ruska 15 vojakov zo Zimbabwe
Ide tak o ďalšiu africkú krajinu, ktorej štátni príslušníci zomreli na frontovej línii.
Autor TASR
Harare 25. marca (TASR) - Vláda Zimbabwe v stredu potvrdila, že 15 jej občanov zahynulo pri bojoch na Ukrajine na strane Ruska. Ide tak o ďalšiu africkú krajinu, ktorej štátni príslušníci zomreli na frontovej línii. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Minister informácií Soda Zhemu na tlačovej konferencii vysvetlil, že týchto 15 ľudí bolo naverbovaných podvodom v rámci obchodovania s ľuďmi. Jednou z metód náboru sú podľa jeho slov sociálne siete. Ďalších 16 Zimbabwčanov sa z frontu vrátilo do vlasti a je im poskytovaná lekárska starostlivosť.
Reuters pripomína, že pribúdajú prípady mužov z afrických štátov, ktorých lákajú do Ruska prísľubmi práce a nakoniec skončia na ukrajinských frontových líniách. Podobné prípady už hlásili vlády v Keni, Ghane aj Juhoafrickej republike. Podľa februárových odhadov Kyjeva bojuje za Rusko na Ukrajine viac ako 1780 občanov 36 afrických krajín.
Keňa nedávno uviedla, že do bojov na Ukrajine na strane Ruska bolo zverbovaných viac ako 1000 Keňanov. Minister zahraničných vecí Musalia Mudavadi v polovici marca navštívil Rusko, ktoré podľa neho sľúbilo, že s náborom Keňanov prestane.
Ruské úrady však popierajú, že by nelegálne verbovali afrických občanov na boj na Ukrajine.
