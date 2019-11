Hodnotiaca misia NATO dorazila na Ukrajinu

Kyjev 6. novembra (TASR) - Hodnotiaca misia NATO bude na Ukrajine pracovať od 6. do 8. novembra s cieľom pripraviť správu o realizácii Výročného národného programu 2019, informovala v stredu agentúra Ukrinform s odvolaním sa na Misiu Ukrajiny pri NATO.



"Po návšteve Severoatlantickej rady NATO na Ukrajine je delegácia NATO späť v Kyjeve, tentoraz na úrovni expertov. V dňoch 6. až 8. novembra sa hodnotiaca misia NATO stretne so zástupcami takmer všetkých ústredných výkonných vládnych agentúr zapojených do realizácie Výročného národného programu 2019 pod záštitou Komisie NATO-Ukrajina, ktorá je hlavným nástrojom Kyjeva pri príprave na členstvo v NATO," píše sa v správe Misie Ukrajiny pri NATO.



Počas svojej návštevy hodnotiaca misia NATO vydá odporúčania pre správu o realizácii Výročného národného programu 2019, ktorú predloží členským štátom NATO na zváženie.



Ústredie NATO plánuje 11. decembra usporiadať tohtoročné posledné stretnutie Komisie NATO-Ukrajina, aby predstavilo hodnotenie Výročného národného programu 2019 a prediskutovalo prípravu Výročného národného programu 2020. Na stretnutí sa zúčastní aj ukrajinský podpredseda vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Dmytro Kuleba.