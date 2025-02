Na Ukrajinu dorazili aj ďalšie stíhačky F-16 dodané Holandskom

Kyjev 6. februára (TASR) - Holandsko dodalo vo štvrtok Ukrajine ďalšie stíhačky F-16 americkej výroby. Oznámil to ukrajinský minister obrany Rustem Umerov, píše TASR na základe agentúry Reuters. Kyjev krátko predtým potvrdil, že v tento deň dostal aj prvé francúzske stíhačky Mirage 2000.



Umerov v príspevku na Facebooku uviedol, že F-16 dodané Holandskom aj spolu so zmienenými Mirage 2000 "začnú čoskoro plniť bojové úlohy a posilnia našu obranu".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa na sociálnej sieti X poďakoval francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macron za stíhačky a za to, že "drží slovo". Zároveň dodal, že Kyjev najnovšími dodávkami rozšíril svoju flotilu stíhačiek F-16 a v tejto súvislosti pochválil Holandsko za to, že si "plní svoje záväzky".



Prvé stíhačky F-16 na Ukrajinu dorazili už minulý rok práve z Holandska a tiež Dánska. Ďalšie stroje toho istého typu má Kyjevu dodať aj Belgicko, Grécko a Nórsko.