Na Ukrajinu dorazili britské tanky Challenger

Kyjev 28. marca (TASR) - Na Ukrajinu dorazili tanky Challenger 2, ktoré Kyjevu prisľúbila Británia. V pondelok to uviedla hovorkyňa ukrajinského ministerstva obrany Iryna Zolotarová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"(Tanky) už sú na Ukrajine," potvrdila Zolotarová. Bližšie podrobnosti neuviedla.



Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov predtým v pondelok potvrdil, že skontroloval "nový prírastok" v ukrajinských ozbrojených silách: tanky Challenger, ako aj nemecké bojové vozidlá pechoty Marder, obrnené nákladné vozidlá Cougar a obrnené transportéry Stryker zo Spojených štátov.



"Pred rokom by si nikto nepomyslel, že podpora našich partnerov bude taká veľká," uviedol Reznikov v príspevku na sociálnej sieti.



Britská vláda v pondelok uviedla, že ukrajinskí vojaci, ktorí sa cvičili na obsluhu britských tankov Challenger 2, sú pripravené na nasadenie na fronte.



"Ukrajinské posádky ukončili výcvik na tankoch Challenger 2 a sú pripravené vrátiť sa do vlasti, aby mohli pokračovať v boji proti ruskej nezákonnej a nevyprovokovanej agresii," vyhlásilo britské ministerstvo obrany.



Výcvik ukrajinských vojakov začal krátko po tom, čo Londýn v januári oznámil dodávku 14 tankov na Ukrajinu. Posádky sa učili riadiť a šoférovať tanky Challenger 2 a "efektívne identifikovať ciele", uviedol britský rezort obrany. Ukončenie výcviku tiež označil za "zásadnú zmenu" v schopnostiach ukrajinských ozbrojených síl.