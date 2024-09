Na Ukrajinu poputuje vojenská pomoc z Nemecka za 397 miliónov eur

Berlín 19. septembra (TASR) — Vzhľadom na zložitú situáciu na Ukrajine, ktorá sa vyše dva a pol roka bráni voči invázii ruských síl, chce nemecká vláda zvýšiť vojenskú pomoc plánovanú na tento rok o 397 miliónov eur. Píše sa to v liste, ktorý adresoval štátny tajomník ministerstva financií Florian Toncar predsedovi rozpočtového výboru Spolkového snemu Helgemu Braunovi, informuje TASR na základe štvrtkových správ agentúr AFP a Reuters.



Toncar v liste konštatuje, že Ukrajina zaznamenáva v dôsledku zvýšenej prevahy Ruska v delostrelectve a používania kĺzavých bômb vysoké materiálne straty. Vzhľadom na to existuje podľa neho vážne riziko, že bez výrazne zvýšenej materiálnej podpory môže Ukrajina Rusku podľahnúť.



O tento "neplánovaný výdavok" požiadal ministerstvo financií rezort obrany. Spolu s už schválenými prostriedkami poskytne Berlín Kyjevu odteraz do konca roka vojenskú pomoc za 1,4 miliardy eur. Na celý rok 2024 bolo na ňu v rozpočte vyčlenených približne osem miliárd eur.



Ako vo štvrtok uviedol týždenník Der Spiegel, spomínaných 397 miliónov eur pre Ukrajinu sa môže získať z nevyužitých prostriedkov v rozpočte ministerstva obrany. Toto riešenie si preto nevyžaduje žiadne dodatočné rozpočtové zdroje, napísal Spiegel s odvolaním sa na interné vládne dokumenty.



Podľa Spiegla do konca roka by mala Ukrajina dostať 50 dodávok vojenskej pomoci. Pôjde okrem iného o muníciu pre pásový samohybný protilietadlový systém Gepard, ďalších 20 bojových vozidiel pechoty typu Marder, prieskumné a útočné bezpilotné lietadlá, ako aj náhradné diely pre zbraňové systémy, ktoré už boli dodané.