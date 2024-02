Na Ukrajinu pricestoval líder demokratov v Senáte USA Chuck Schumer

Ľvov 23. februára (TASR) - Líder demokratickej väčšiny v Senáte amerického Kongresu Chuck Schumer v piatok pricestoval na Ukrajinu. Podľa agentúry AFP, od ktorej TASR správu prevzala, ide o snahu vyvinúť tlak na republikánov, ktorí v Snemovni reprezentantov USA blokujú novú pomoc pre Ukrajinu.



"Sme tu, aby sme Ukrajincom ukázali, že Spojené štáty stoja pri nich a budú (naďalej) bojovať za získanie finančných prostriedkov, ktoré tak veľmi potrebujú a ktoré si zaslúžia. Neprestaneme bojovať, kým pomoc nezískame," uviedol Schumer vo vyhlásení zo západoukrajinského mesta Ľvov.



Republikánski zákonodarcovia v snemovni zdržujú schválenie novej americkej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 60 miliárd dolárov. Ukrajinským silám medzičasom dochádzajú zásoby a Rusko si minulotýždňovým dobytím mesta Avdijivka vo východoukrajinskej Doneckej oblasti zaistilo dôležitý zisk na bojisku.



Schumer spresnil, že návštevou Ukrajiny, na ktorej ho sprevádzajú ďalší štyria demokratickí senátori, sa chce podrobne oboznámiť s výzbrojou, ktorú Ukrajina nevyhnutne potrebuje, a s dôsledkami jej nedodania, respektíve výhodami, ktoré by v takom prípade získalo Rusko.



Spojené štáty za posledné takmer dva roky ruskej invázie poskytli Ukrajine desiatky miliárd dolárov vojenskej pomoci a sú tak zďaleka jej najväčším darcom. Doteraz schválené zdroje sa však už minuli a spojenci exprezidenta USA Donalda Trumpa schválenie novej pomoci brzdia.



Súčasný americký prezident Joe Biden kongresmanov vyzval, aby nové prostriedky urýchlene schválili. "Dejiny sa (na nás) pozerajú," uviedol s tým, že ak by USA prestali pomáhať Ukrajine, obdarovali by tak šéfa Kremľa Vladimira Putina.



Schumer na Ukrajine Bidenovo vyhlásenie zopakoval a vyhlásil, že "sa nachádzame v zlomovom bode dejín". Partnerom a priateľom po celom svete je podľa neho nutné dať jasne najavo, že USA sa nevzdávajú svojich záväzkov a spojencov.



"Ak nebudeme stáť pri našich spojencoch, bude to mať vážne politické, diplomatické, hospodárske a vojenské dôsledky, ktoré v nasledujúcich desaťročiach výrazne poškodia americký národ," dodal Schumer.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore so stanicou Fox News, ktorý odvysielali vo štvrtok, vyzval amerických zákonodarcov, aby pomoc kre Ukrajinu schválili.



"Či prežijeme bez pomoci Kongresu? Samozrejme, ale nie všetci," povedal Zelenskyj v rozhovore s redaktorom Bretom Baierom, ktorý natočili neďaleko ukrajinského frontu. AFP upozorňuje, že televíziu Fox News uprednostňujú konzervatívni diváci.