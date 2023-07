Na Ukrajinu pricestoval španielsky premiér Sánchez

Kyjev 1. júla (TASR) - Predseda španielskej vlády Pedro Sánchez pricestoval v sobotu na Ukrajinu - v deň, keď sa jeho krajina ujala rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ. V Kyjeve sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Už v Kyjeve. Chcel som, aby prvé rokovanie v rámci španielskeho predsedníctva v Rade Európskej únie bolo na Ukrajine so (Zelenským)," napísal Sánchez na svojom oficiálnom účte na Twitteri s tým, že vyjadrí Ukrajine "európsku solidaritu".



Španielsko v sobotu prebralo rotujúce polročné predsedníctvo v Rade EÚ. Jeho hlavnou úlohou bude dohľad nad rokovaniami o najdôležitejších otázkach spoločnej európskej politiky.



O zámere navštíviť Kyjev Sánchez informoval na summite EÚ v Bruseli, na ktorom sa prostredníctvom videohovoru zúčastnil aj Zelenskyj. Vyhlásil, že "Sánchezova návšteva v Kyjeve veľa hovorí o dôležitosti... pre našu Európu a pre kandidátsky štatút Ukrajiny do EÚ".