Na Ukrajinu sa napriek vojne chystajú tisíce chasidských pútnikov

Kyjev 6. septembra (TASR) - Ukrajina v utorok vyzvala pútnikov z radov chasidských židov, aby tento rok z dôvodu ruskej invázie na Ukrajinu vynechali výročnú púť do stredoukrajinského mesta Umaň, kde sa nachádza hrob rabína Nachmana, informovala agentúra AFP.



Táto púť sa zvyčajne koná na sviatok Roš ha-šana - židovský Nový rok -, ktorý sa tento rok slávi medzi 25. a 27. septembrom.



Ukrajinské veľvyslanectvo v Izraeli vyzvalo potenciálnych pútnikov, aby tento rok necestovali na Ukrajinu, ale "modlili sa, aby sa na Ukrajinu vrátil mier" a bola obnovená púť.



Napriek varovaniam však do mesta Umaň pricestovalo už asi tisíc pútnikov a miestne úrady ich očakávajú celkovo viac ako 10.000, pričom najväčšiu skupinu v čase od 18. do 19. septembra.



Gubernátor Čerkaskej oblasti Ihor Taburec uviedol, že prichádzajúci pútnici argumentujú tým, že "v Izraeli je de facto permanentná vojna" a že sú na streľbu a ostreľovanie zvyknutí.



Umaň leží relatívne ďaleko od frontovej línie, ale podľa Taburca, ktorého citovala agentúra Interfax-Ukrajina monitorovaná BBC, mesto bolo počas vojny už niekoľkokrát terčom ostreľovania ruskej armády.



Taburec informoval, že v meste už platí zákaz vychádzania a počas púte chasidov úrady prijmú aj ďalšie obmedzenia, napr. zákaz pouličného predaja a verejných zhromaždení, a to z dôvodu vysokého rizika teroristického útoku. "Vieme, aký je náš nepriateľ prefíkaný. Akékoľvek verejné zhromaždenie je potenciálnym terčom," vysvetlil Taburec.



Rusko v marci obvinilo Ukrajinu z využívania synagógy v Umani na vojenské účely, vrátane skladovania vojenských zásob. Miestna židovská komunita i Kyjev toto obvinenie rázne odmietli. Na jar Rusko mesto Umaň niekoľkokrát ostreľovalo, pričom jedna zo striel zasiahla i synagógu.



Rabín Nachman z Braclavi (1772-1810) bol zakladateľom a jednou z hlavných postáv chasidského judaizmu - mystického hnutia, ktoré sa objavilo v 18. storočí a prekvitalo v Poľsku a na Ukrajine i na iných miestach.



Pútnici často citujú text, v ktorom Nachman sľubuje, že svojich uctievačov "zachráni pred peklom", ak prídu k jeho hrobu na sviatok Roš ha-šana.



Začiatkom 90. rokov 20. storočia prichádzalo na púť k rabínovi ročne 12.000-15.000 pútnikov. Od začiatku 21. storočia, keď sa zvýšila popularita braslavského učenia v Izraeli, sa počet pútnikov prichádzajúcich do mesta Umaň zvýšil na 20.000-25.000 ročne.











