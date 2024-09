Na Ukrajinu sa v rámci výmeny zajatcov s Ruskom vracia 49 ľudí

Kyjev 13. septembra (TASR) - Ukrajina zaistila prepustenie 49 ľudí z ruského zajatia v rámci najnovšej výmeny zajatcov s Moskvou, oznámil v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Ďalší návrat našich ľudí. Je to niečo, na čo vždy čakáme a na čom neúnavne pracujeme, aby sme to dosiahli... Musíme priviesť domov každého nášho človeka, vojaka aj civilistu," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.



Ukrajinský líder priblížil, že v rámci výmeny sa vracajú na Ukrajinu vojaci, ale aj príslušníci národnej gardy, polície či pohraničnej stráže a civilisti. Podľa šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Andrija Jermaka prepustili z ruského zajatie konkrétne sedem civilistov. Jermak tiež uviedol, že boli prepustení aj Ukrajinci, ktorí sa zúčastňovali na obrane Mariupola a oceliarní Azovstaľ na juhu Ukrajiny.



Najnovšiu výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty, uviedol hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky. Ukrajina nešpecifikovala, koľko Rusov v rámci výmeny prepustila, a Moskva sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrila.



K výmenám zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou prichádza od začiatku invázie pomerne často. Piatková výmena bola v poradí druhou od spustenia prekvapivého cezhraničného vpádu ukrajinských síl do Ruska zo začiatku augusta.



Ukrajina tvrdí, že jej vojaci zajali od začiatku cezhraničného vpádu 600 ruských vojakov a že jej to pomôže prinavrátiť domov zajatých Ukrajincov. Ukrajinský komisár pre ľudské práva Dmytro Lubinec uviedol, že Ukrajine sa z ruského zajatia podarilo od začiatku invázie dostať už 3569 ľudí.