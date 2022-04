Na Ukrajinu sa podľa NBC vracajú mnohí utečenci

Na snímke vľavo matka a vpravo dcéra sa lúčia pri odchode dcéry pred vojnou do Poľska na železničnej stanici v ukrajinskej Odese 4. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 7. apríla (TASR) - Mnohí Ukrajinci sa v poslednom období vracajú zo zahraničia domov, a to napriek pokračujúcej ruskej invázii. Len za uplynulú nedeľu vstúpilo na územie Ukrajiny 22.000 jej občanov. Vo štvrtok o tom informovala ukrajinská pohraničná stráž. TASR správu prevzala z americkej televízie NBC.Utečenci sa vracajú na Ukrajinu z viacerých krajín, pričom humanitárni pracovníci upozorňujú, že najťažšie podmienky majú v Maďarsku. Podľa nich je pre Ukrajincov v tejto krajine problémom aj jazyková bariéra, stúpajúca inflácia a nedostatok pracovných príležitostí.Hoci podľa humanitárnych pracovníkov maďarský premiér Viktor Orbán po prepuknutí utečeneckej vlny z Ukrajiny zmiernil svoju protiimigračnú rétoriku, 400.000 Ukrajincom, ktorí prišli do Maďarska, sa dostalo len málo pomoci zo strany štátu. Väčšina záťaže spojenej s prílevom utečencov tak zostala na pleciach dobrovoľníkov a mimovládnych organizácií.Na Ukrajinu sa vracajú najmä ženy s deťmi, pričom ich počet začal narastať koncom marca. Niektorí utečenci tvrdia, že radšej budú so svojimi rodinami žiť v podzemnom kryte, než aby čelili neistote v cudzej krajine. Iným sa zas minuli peniaze či nemajú kam ísť. Ďalší sa vracajú domov, aby pomohli s útekom svojim starším príbuzným, ktorým sa krajinu nepodarilo opustiť.Odborníci na migráciu a utečencov hovoria, že takéto správanie nie je neobvyklé, no zvyčajne poukazuje na nedostatočnú pomoc zo strany humanitárnych a vládnych inštitúcií v hostiteľských krajinách. Dodávajú, že niektorých utečencov mohli povzbudiť nedávne bojové úspechy ukrajinskej armády, čo v nich mohlo vyvolať pocity stabilnejšej situácie doma.Od začiatku ruskej invázie opustili Ukrajinu viac ako štyri milióny ľudí, na Slovensko prišlo viac ako 308.000 z nich.