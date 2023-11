Na Ukrajinu sa vráti tínedžer, ktorého ruské sily odvliekli minulý rok

Kyjev/Moskva 10. novembra (TASR) - Ukrajinský tínedžer Bogdan Jermochin, ktorého vlani odvliekli do Ruska po dobytí juhoukrajinského mesta Mariupol, sa čoskoro vráti na Ukrajinu. O zriedkavej dohode Moskvy a Kyjeva v piatok informovala agentúra AFP.



"Oficiálne potvrdzujem, že sme sa dohodli na Bogdanovom návrate na Ukrajinu a na jeho opätovnom stretnutí so sestrou," napísal v piatok na sociálnej sieti ukrajinský komisár pre ľudské práva Dmytro Lubinec. Termín nespresnil.



Jermochina (17) odvliekli ruské okupačné sily vlani na jar a umiestnili ho do ruskej náhradnej rodiny. Podľa Moskvy sa nedávno pokúsil z Ruska utiecť, ale na hranici s Bieloruskom ho zadržali.



Právnici tento týždeň informovali, že Jermochin počas pobytu v Rusku získal tamojšie občianstvo a preto ho povolali do armády, hoci nedosiahol 18 rokov.



"Ruská a ukrajinská strana pracovali a dohodli sa na stretnutí Bogdana a jeho sestry v tretej krajine v deň jeho narodenín," uviedla ruská komisárka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová. Za podporu nezákonných deportácií ukrajinských detí je na ňu vydaný medzinárodný zatykač .



Komisárka tento rok niekoľkokrát tvrdila, že Jermochin chce zostať v Rusku a ukrajinské úrady naňho tlačia, aby sa vrátil. V piatok však povedala, že "zmenil názor".



Podľa nej je bežné, že dostal povolávací rozkaz, aby sa dostavil na vojenský odvodný úrad. "Takéto oznámenia dostávajú všetci ruskí občania v jeho veku," dodala.



Počas invázie na Ukrajinu boli do Ruska odvlečené tisíce ukrajinských detí. Moskva minulý mesiac oznámila, že po sprostredkovaní Katarom štyri ukrajinské deti vráti ich príbuzným.