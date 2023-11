Na Ukrajinu sa vrátil mladík, ktorého odvliekli do Ruska

Kyjev 19. novembra (TASR) - Na Ukrajinu sa vrátil Bohdan Jermochin, ktorého minulý rok po rozpútaní vojny a obsadení mesta Mariupol previezli do Ruska. V nedeľu v deň svojich 18. narodenín sa po dlhom čase stretol s príbuznými v bieloruskom Minsku, TASR informuje podľa agentúry AP.



Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak potvrdil, že mladík pricestoval späť na Ukrajinu a zdieľal jeho fotografiu s ukrajinskou vlajkou. Jermak sa poďakoval UNICEF a katarským vyjednávačom, ktorý sprostredkovali chlapcov návrat.



Rusi mladíka po rozpútaní vojny na Ukrajine umiestnili do pestúnskej rodiny v Moskovskej oblasti a dostal ruské občianstvo. Opakovane však tvrdil, že sa "dostane na Ukrajinu, k svojim príbuzným", povedala jeho právna zástupkyňa Kateryna Bobrovska. V Rusku podľa jej slov pred dovŕšením plnoletosti dostal dve predvolania na vojenskú správu. Bobrovska zastupuje mladíka aj jeho 26-ročnú sesternicu Valeriu Jermochinovú.



Tínedžer sa údajne začiatkom tohto roka pokúsil vrátiť domov sám. Ruská ombudsmanka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová v apríli novinárom povedala, že úrady ho chytili pri hraniciach Ruska s Bieloruskom cestou na Ukrajinu.



Bohdan patrí medzi tisíce ukrajinských detí, ktoré boli odvezené z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska. Táto prax podnietila Medzinárodný trestný súd, aby v marci na ruského prezidenta Vladimira Putina a Ľvovovú-Belovovú vydal zatykače pre páchanie vojnových zločinov.



Ľvovová-Belovová tvrdila, že deti boli do Ruska odvezené pre ich bezpečnosť a neboli unesené. Minulý mesiac ukrajinský ombudsman pre ľudské práva Dmytro Lubinec na svojom kanáli Telegram uviedol, že z Ruska bolo doteraz späť na Ukrajinu privezených 386 detí.