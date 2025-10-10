< sekcia Zahraničie
Na Ukrajinu sa z území okupovaných Ruskom vrátilo 23 detí
Jermak uviedol, že medzi navrátivšími sú dve sestry, ktoré odmietli vyhovieť žiadosti okupačných úradov navštevovať ruskú školu a preto im pohrozili, že budú odobraté matke.
Autor TASR
Kyjev 10. októbra (TASR) — Na územie Ukrajiny pod kontrolou Kyjeva sa z území okupovaných Ruskom podarilo dostať 23 ukrajinských detí a mladých ľudí. Táto operácia sa uskutočnila v rámci humanitárneho programu Bring Kids Back UA (Vráťte deti na Ukrajinu), ktorý v roku 2023 inicioval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na platforme Telegram to oznámil šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak, informuje TASR s odvolaním sa na piatkovú správu agentúry Reuters.
Jermak uviedol, že medzi navrátivšími sú dve sestry, ktoré odmietli vyhovieť žiadosti okupačných úradov navštevovať ruskú školu a preto im pohrozili, že budú odobraté matke.
Ruskú školu odmietol navštevovať aj ďalší dospievajúci chlapec. Na Ukrajinu sa vrátili i matka s dieťaťom, ktorým nedovolili opustiť okupované územia, pretože jeden z ich príbuzných slúžil v ukrajinských ozbrojených silách.
Program Vráťte deti na Ukrajinu sa sústreďuje na deti, ktoré boli unesené do Ruska po invázii ruských síl vo februári 2022 alebo sú držané proti svojej vôli na územiach okupovaných Ruskom.
V rámci programu sa vypracuje individuálny plán návratu každého dieťaťa. Deti sa najprv identifikujú a potom sa pre ne pripraví záchranný plán, do ktorého realizácie je zapojených mnoho aktérov. Nasleduje samotná repatriácia prostredníctvom tajných a zabezpečených trás. Ak ruské úrady nejakú trasu odhalia, musí sa nájsť nová.
Ukrajina tvrdí, že v rozpore so Ženevskými dohovormi bolo do Ruska a Bieloruska nelegálne deportovaných alebo nedobrovoľne vysídlených viac ako 19.500 detí.
Jermak uviedol, že medzi navrátivšími sú dve sestry, ktoré odmietli vyhovieť žiadosti okupačných úradov navštevovať ruskú školu a preto im pohrozili, že budú odobraté matke.
Ruskú školu odmietol navštevovať aj ďalší dospievajúci chlapec. Na Ukrajinu sa vrátili i matka s dieťaťom, ktorým nedovolili opustiť okupované územia, pretože jeden z ich príbuzných slúžil v ukrajinských ozbrojených silách.
Program Vráťte deti na Ukrajinu sa sústreďuje na deti, ktoré boli unesené do Ruska po invázii ruských síl vo februári 2022 alebo sú držané proti svojej vôli na územiach okupovaných Ruskom.
V rámci programu sa vypracuje individuálny plán návratu každého dieťaťa. Deti sa najprv identifikujú a potom sa pre ne pripraví záchranný plán, do ktorého realizácie je zapojených mnoho aktérov. Nasleduje samotná repatriácia prostredníctvom tajných a zabezpečených trás. Ak ruské úrady nejakú trasu odhalia, musí sa nájsť nová.
Ukrajina tvrdí, že v rozpore so Ženevskými dohovormi bolo do Ruska a Bieloruska nelegálne deportovaných alebo nedobrovoľne vysídlených viac ako 19.500 detí.