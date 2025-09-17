< sekcia Zahraničie
Na Ukrajinu smerujú prvé dodávky amerických zbraní
Vznik iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) oznámil v júli americký prezident Donald Trump.
Autor TASR
Kyjev 17. septembra (TASR) - Prvé dodávky amerických zbraní, za ktoré v rámci programu PURL platia štáty Severoatlantickej aliancie (NATO), už smerujú na Ukrajinu, potvrdil v stredu pre agentúru Reuters predstaviteľ NATO. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenským uviedol, že balíky budú obsahovať strely do protilietadlových raketometov NASAMS a systémov protivzdušnej obrany Patriot, píše TASR.
Vznik iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny) oznámil v júli americký prezident Donald Trump. Spojené štáty v rámci programu predaj amerických zbraní spojeneckým krajinám NATO, ktoré ich následne dodajú Ukrajine. Podľa Zelenského sa na program vyzbierali už viac než dve miliardy dolárov a v októbri by sa táto suma mohla zvýšiť o ďalšiu miliardu a pol.
Prvé dve dodávky, každá v hodnote 500 miliónov dolárov, budú „určite obsahovať“ rakety pre systémy protivzdušnej obrany, povedal Zelenskyj na stredajšej spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou v Kyjeve. Dodávky deň predtým schválili Spojené štáty prvýkrát za administratívy prezidenta Donalda Trumpa.
Ukrajina od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 výrazne zvýšila výrobu vlastných zbraní a dronov, v prípade systémov protivzdušnej obrany je však stále do veľkej miery závislá od vojenskej pomoci Západu. O ďalšie dodávky pravidelne žiada najmä po ruských úderoch, ktorých obeťami sa stane veľa civilistov, uviedla agentúra Reuters.
Vysokopostavený predstaviteľ NATO Patrik Turner uviedol, že prvé dodávky amerického vybavenia, za ktoré zaplatili spojenci Kyjeva v Aliancii, sú už na ceste na Ukrajinu. Ide o štyri balíky zafinancované v rámci iniciatívy PURL.
