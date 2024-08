Na uľahčenie vstupu Rusov do Maďarska upozornili EK europoslanci

Budapešť 1. augusta (TASR) - Dvaja poslanci Európskeho parlamentu písomne požiadali Európsku komisiu, aby preskúmala rozhodnutie maďarskej vlády zmierniť európsku vízovú povinnosť pre ruských a bieloruských občanov. Na Facebooku to uviedla vo štvrtok poslankyňa EP z maďarskej opozičnej Demokratickej koalície (DK) Klára Dobrevová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Pred niekoľkými minútami som sa dozvedela, že česká europoslankyňa Danuše Nerudová a europoslanec Litvy Petras Austrevicius píšu list predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej, v ktorom žiadajú Komisiu, aby preskúmala rozhodnutie maďarskej vlády zmierniť európska vízová povinnosť pre ruských a bieloruských občanov bezprecedentným spôsobom," napísala Dobrevová.



"Tu je dôkaz, že Orbán hazarduje s našim členstvom v Schengene. Skutočnosť, že my Maďari môžeme voľne cestovať a slobodne pracovať v iných európskych krajinách, je vo väčšom nebezpečenstve ako kedykoľvek predtým," podčiarkla maďarská europoslankyňa.



"EK je v kontakte s maďarskými úradmi, aby sa dozvedela podrobnosti tohto prípadu," reagovala v utorok na otázku týdenníka Politico hovorkyňa EK pre vnútorné záležitosti, migráciu a vnútornú bezpečnosť Anitta Hipperová. Podľa jej slov chce EK najmä objasniť, na čo sa tieto pravidlá vzťahujú a či sa týkajú nariadení EÚ.



Pripomenula, že pre EÚ je Rusko bezpečnostnou hrozbou a členské štáty to musia brať do úvahy najmä v súvislosti s bezpečnosťou schengenského priestoru.



Predseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente Manfred Weber vyjadril v tejto súvislosti obavy, že zákon schválený maďarskou vládou môže otvoriť cestu ruským špiónom do EÚ.



Weber v liste predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi vyzval lídrov EÚ, aby sa touto otázkou zaoberali na nadchádzajúcom summite v októbri. Vyjadril obavy, že nový zrýchlený vízový systém Maďarska umožňuje občanom ôsmich krajín vrátane Ruska a Bieloruska vstup bez previerky národnej bezpečnosti.



Do Maďarska môžu od 8. júla pricestovať občania Ruska a Bieloruska a s takzvanou národnou kartou môžu legálne vstúpiť na pracovný trh. Upozornil na to minulý štvrtok server forbes.hu, podľa ktorého tým maďarská vláda otvorila dokorán schengenskú bezpečnostnú bránu.



O národnú kartu môžu cudzinci požiadať prvýkrát na dva roky, ale je možné jej platnosť prakticky neobmedzene predlžovať. Inštitút národnej karty zaviedla maďarská vláda z dôvodu sankcií uvalených na ruskú Medzinárodnú investičnú banku, ktorej ruskí pracovníci mali množstvo výhod vrátane diplomatickej imunity a oslobodenia od daňovej povinnosti. Banka bola vlani zaradená na sankčný zoznam Spojených štátov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)