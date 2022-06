Na úpravu okolia katedrály Notre-Dame vybrali belgického architekta

Brusel 28. júna (TASR) - Na úpravu okolia francúzskej katedrály Notre-Dame bol vybraný belgický krajinný architekt Bas Smets, oznámila v pondelok starostka Paríža Anne Hidalgová, ktorú cituje denník The Brussels Times.



Tri roky po požiari, ktorý čiastočne zničil túto ikonickú katedrálu, chce Paríž zrekonštruovať nielen samotnú budovu, ale aj upraviť jej okolie. Zo štyroch uchádzačov bol nakoniec v poslednom kole vybraný projekt Basa Smetsa.



"Okolie a námestie Notre-Dame sa mení. Seina a príroda hrajú v tomto projekte hlavnú úlohu - aby sme lepšie vyzdvihli našu krásnu katedrálu, aby sme jej lepšie učinili zadosť a zároveň rešpektovali jej históriu," uviedla Hidalgová.



Smets chce lepšie vybaviť námestie pred katedrálou proti účinkom globálneho otepľovania. "Pred covidom tam návštevníci často stáli a čakali v spaľujúcej horúčave. V budúcnosti by preto mali mať lepšie podmienky," povedal Smets.



O zákazku na rekonštrukciu tohto štvorhektárového areálu sa uchádzali ďalší traja francúzski architekti. Notre-Dame je jedným z turisticky najvyhľadávanejších miest na svete; katedrálu každoročne navštívi niekoľko miliónov ľudí.



Cieľom je začať rekonštrukciu okolia v roku 2025. Katedrála by sa mala znovu otvoriť pre verejnosť už v roku 2024, ale nie je isté, či sa tento termín podarí dodržať.