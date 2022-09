Na úrad náboru do armády zaútočili zápalnou fľašou; horela samospráva

Moskva 22. septembra (TASR) - Úrad pre nábor do armády a budova samosprávy, dve rôzne lokality v Rusku, sa v noci na štvrtok stali terčom útokov počas protestov proti mobilizácii vyhlásenej prezidentom Vladimirom Putinom. Vo štvrtok ráno o tom informovali noviny The Moscow Times, na ktoré sa odvolal webový portál britského denníka The Guardian.



Noviny s odvolaním sa na miestne spravodajské zdroje napísali, že v Nižnom Novgorode, meste ležiacom 440 kilometrov východne od ruskej metropoly Moskva, spôsobil útok Molotovovým koktailom malý požiar miestnej náborovej budovy. Informáciu priniesol pôvodne tamojší spravodajský portál nn.ru.



O čosi väčší požiar vypukol v budove miestnej samosprávy v meste Toľjatti, 1000 kilometrov východne od Moskvy. Mesto na svojej webovej stránke nesluhi.info s odvolaním sa na predstaviteľov pohotovostných zložiek informovalo, že pri útoku Molotovovým koktailom (zápalnou fľašou) zhorel vchod do budovy samosprávy.



Noviny The Moscow Times napísali, že nie je známe, či po týchto evidentných útokoch niekoho zatkli alebo či niekto utrpel zranenia.



Internetová televízia mash.ru zverejnila na sociálnej sieti Telegram fotografie, ktoré podľa ich textu zachytávajú škody na budove v Nižnom Novgorode.



Webová stránka Guardianu dodala, že britský denník nemohol tieto tvrdenia priamo overiť.



Čiastočnú mobilizáciu v Rusku vyhlásil v stredu ráno v televíznom prejave k národu prezident Putin, ktorý vedie vojnu na Ukrajine a v posledných týždňoch tam zaznamenáva neúspechy. Vojnu označuje ako "špeciálna vojenská operácia". Po jeho oznámení čiastočnej mobilizácie vyšli už večer do ulíc protestujúci ľudia, bezpečnostné sily ich po celom Rusku zadržali vyše 1300.