Na ustanovujúcej schôdzi iránskeho parlamentu rečnil dočasný prezident

Teherán 27. mája (TASR) - Úradujúci iránsky prezident Mohammad Mochber v pondelok v prejave k poslancom parlamentu ocenil pôsobenie svojho predchodcu Ebráhíma Raísího na poste hlavy štátu. Šlo o Mochberov prvý verejný prejav od minulého týždňa, keď sa po Raísího tragickej smrti ujal prezidentskej funkcie. Zastávať ju bude do predčasných prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia 28. júna.



Podľa agentúry AP Mochber vo svojom prejave uviedol, že za Raísího éry sa produkcia ropy, ktorá je pre Irán kľúčovým zdrojom tvrdej meny, vyšplhala na viac ako 3,6 milióna barelov denne.



Minister ropného priemyslu Džavád Ovdží v nedeľu informoval, že Irán v súčasnosti vyváža okolo dva milióny barelov ropy denne, a to napriek západným sankciám voči islamskej republike.



Podľa Mochberových slov iránska ekonomika bola počas Raísího vládnutia stabilná a to aj v posledných mesiacoch, keď Irán podnikol vojenské operácie v Iraku, Izraeli a Pakistane. Mochber túto stabilitu pripísal líderským schopnostiam a úsiliu "ajatolláha Raísího".



AP doplnila, že iránsky parlament sa v pondelok zišiel na svojom ustanovujúcom zasadnutí. Parlamentné voľby sa konali v marci a účasť voličov v nich bola najnižšia od islamskej revolúcie v roku 1979, čo zjavne súvisí s vlnou protivládnych protestov, ktoré vedenie Iránu brutálne potlačilo.



Podľa prieskumu agentúry AP zástancovia tvrdej línie majú po voľbách v novom 290-člennom parlamente viac ako 230 mandátov. Podľa programu schôdze by poslanci na utorok mali voliť predsedu zákonodarného zboru.



Iránsky parlament zohráva pri riadení krajiny druhoradú úlohu, hoci môže zintenzívniť tlak na prezidentskú administratívu pri rozhodovaní o ročnom rozpočte a iných dôležitých zákonoch. Posledné slovo vo všetkých dôležitých štátnych záležitostiach má najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí.



AP dodala, že vo štvrtok sa začne päťdňová lehota na registráciu kandidátov v prezidentských voľbách vypísaných na 28. júna. Analytici predpokladajú, že Mochber by mohol byť jedným z kandidátov.