Na stretnutí medzi Trumpom a Putinom sa zúčastnia aj niektorí ministri

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin vystupuje z lietadla na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške v piatok 15. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Putina by mali na schôdzke sprevádzať jeho asistent Jurij Ušakov a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Autor TASR
Anchorage 15. augusta (TASR) - Úvodné stretnutie bilaterálneho summitu Spojených štátov a Ruska sa podľa pôvodných správ malo konať len medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom za účasti tlmočníkov. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však v piatok krátko pred začiatkom rokovaní oznámila, že na stretnutí sa zúčastní aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio a Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, informuje TASR.

Putina by mali na schôdzke sprevádzať jeho asistent Jurij Ušakov a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Po tomto stretnutí by mal nasledovať spoločný obed delegácií. Na ňom budú prítomní aj americký minister financií Scott Bessent, minister obchodu Howard Lutnick, minister obrany Pete Hegseth a šéfka prezidentskej kancelárie Susie Wilesová, píše NBC News.

Ruskú delegáciu tvorí ďalej minister obrany Andrej Belousov, minister financií Anton Siluanov a hlavný vyjednávač s USA Kirill Dmitrijev.

Rokovania na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške by sa mali začať približne o 11.30 h miestneho času (21.30 h SELČ). Hlavnou témou rozhovorov je možná dohoda o prímerí na Ukrajine. Podľa Kremľa by bilaterálny summit mohol trvať šesť až sedem hodín.
