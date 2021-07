Na územie enklávy Melilla v Maroku preniklo 238 migrantov

Madrid 22. júla (TASR) - Viac ako 230 migrantom zo subsaharskej Afriky sa vo štvrtok pred svitaním podarilo preliezť cez vysoké pohraničné oplotenie a preniknúť z Maroka na územie španielskej enklávy Melilla. Informovali o tom agentúry AFP a AP s odvolaním sa na miestne úrady.



Podľa nich sa vo štvrtok krátko pred 07.00 h SELČ pokúšalo cez oplotenie dostať viac ako 300 migrantov. Nakoniec sa to podarilo 238 z nich, pričom všetci boli muži.



Ako uvádza agentúra AP, migranti pri pokuse preliezť oplotenie použili háky. Dvaja španielski policajti utrpeli v snahe zastaviť migrantov ľahšie zranenia.



Mužov, ktorým sa podarilo dostať cez oplotenie, previezli do miestneho centra pre migrantov, kde zostanú v karanténe pre riziko šírenia nového koronavírusu. V ňom sú migranti ponechávaní zvyčajne dovtedy, kým úrady nezistia, či je možné vrátiť ich späť do krajín pôvodu, alebo či majú nárok na pobyt v Španielsku, píše AP.



Severoafrické enklávy Melilla a Ceuta migranti zo severnej Afriky často využívajú s cieľom dostať sa na územie Európy.